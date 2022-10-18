Верховна Рада скасувала призов до армії під час воєнного стану: що це змінює
Призовні комісії займуться постановкою на облік і медоглядом майбутніх військових. Незважаючи на скасування призову, влада натякає на нову хвилю мобілізації в Україні.
Верховна Рада України скасувала призов на військову службу під час воєнного стану. Про це повідомив у Telegram нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроєкт №8109 ухвалили 318 народних депутатів. Железняк зазначив, що тепер під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводитимуть.
Призовні комісії займуться такими питаннями:
- організацією і проведенням медогляду призовників, котрі перебувають на військовому обліку та досягли 27-річного віку;
- взяття чи виключення їх із військового обліку;
- направлення призовників, які бажають вступити до вищих військових навчальних закладів на проходження випробувань і складання вступних іспитів або рішення про відмову в такому напрямку.
Документ розроблено у зв'язку з необхідністю нормування особливостей проведення призову громадян на строкову військову службу й організацію роботи призовних комісій під час дії воєнного стану, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Чи проводитимуть мобілізацію в Україні?
Радник Офісу президента України Олексій Арестович 17 жовтня сказав про нову хвилю мобілізації в Україні. Він мав на увазі не лише мобілізацію до лав ЗСУ, а й політичну, соціальну й енергетичну складові.
На його думку, українці "трохи розслабилися" після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області, але війна нікуди не зникла.
Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зазначив, що українське командування успішно реалізує мобілізаційний план і поки що немає необхідності в додатковому наборі військових.
"Режим поповнення резервів продовжує працювати у регулярному режимі та не припиняється 8-й місяць протистояння", — зауважив експерт.
За його словами, у ЗСУ насамперед беруть досвід участі у бойових діях.
"Не всі, хто хоче воювати, потрапляють під мобілізацію. Є окремі запити на спеціальності від Генштабу. Ми мали проблеми на початку мобілізації. Довелося залучати на війну величезну кількість людей терміново", — пояснив він.
Західні аналітики зазначали, що в наступному році Україні доведеться збільшити чисельність військових через оголошення часткової мобілізації в РФ. Кремль може відправити сотні тисяч мобілізованих росіян на оборону захоплених територій України.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 1 жовтня скасував осінній призов до Збройних сил України (ЗСУ) і відтермінував демобілізацію.
В Україні також не проводили цього року весняний призов через оголошення загальної мобілізації. Вакантні посади у ЗСУ комплектували військовозобов'язаними та резервістами.
Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін ще не планує підписувати указ про завершення часткової мобілізації. У Кремлі кажуть, що процес мобілізації "вичерпано і зупинено" в регіонах, які виконали це завдання.