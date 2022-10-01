Так, призовна кампанія із жовтня по грудень не проводитиметься. Звільнення у запас військових відклали на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

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Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов в армію і відтермінував демобілізацію. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Зеленський вніс зміни до указу, датованого 29 грудня 2021 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, терміни проведення чергових призовів і чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2022 році". Зміни в документ були опубліковані 30 вересня і набули чинності цього ж дня.

Так, призовна кампанія із жовтня по грудень не проводитиметься. Звільнення у запас військових відклали на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Нагадаємо, весняний призов цього року також не проводився. Таке рішення пояснюється тим, що в Україні оголошено загальну мобілізацію: вакантні посади у ЗСУ комплектуються військовозобов'язаними та резервістами.

Тим часом президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає осінній призов в армію 120 тисяч чоловіків, він розпочнеться з 1 листопада. Цього року призовників буде на 30 тисяч менше, ніж у 2021 році, а російське військове командування обіцяє їх не відправляти на війну з Україною.