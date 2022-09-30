Путін оголосив осінній призов до армії Росії: терміни перенесли на місяць

Число призовників під час осінньої кампанії помітно скоротилося — восени 2021 року до лав ЗС РФ призвали майже на 30 тисяч людей більше. Командування обіцяє не надсилати їх помирати в Україні.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян на військову службу. Документ доступний на порталі правової інформації.

До російської армії призвуть 120 тисяч молодих людей віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі. Термін початку осіннього призову перенесли на місяць — він розпочнеться 1 листопада, а не 1 жовтня.

Із 1 жовтня з військової служби звільнять солдатів, матросів, сержантів і старшин, у яких закінчився термін військової служби.

У Росії призов на термінову військову службу проводиться навесні та восени щороку.

Зазначимо, що кількість людей, яких призовуть до армії під час осінньої кампанії, цього року менша, ніж восени 2021 року. Тоді до лав ЗС РФ призвали 127,5 тисячі осіб.

Під час весняного призову 2022 року з 1 квітня по 15 липня 2022 року призвали 134,5 тисячі новобранців.

Чи пошлють призовників на війну в Україні?

Заступник голови організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу ЗС РФ Володимир Цимлянський пообіцяв не відправляти призовників на війну в Україні. Після демобілізації вони поїдуть додому.

Батькам призовників Цимлянський сказав, щоби не хвилювалися за дітей. Рівно через рік після призову вони побачать їх зміцнілими та змужнілими.

[ + – ] У Генштабі РФ запевняють, що призову боятися не треба

"Громадяни, покликані на військову службу, до участі в спеціальній військовій операції в Україні не залучатимуться, всіх військовослужбовців на призов, термін служби яких минув, будуть звільнені та своєчасно направлені до місць проживання", — зазначив військовий.

Цимлянський каже, що призову боятися не треба, до нього треба готуватися. Призваним у ЗС РФ в осінній призов він побажав високих результатів у бойовій підготовці на службі.

Варто наголосити, що Путін оголосив осінній призов на тлі "часткової" мобілізації. Президент РФ і голова Міноборони Сергій Шойгу також обіцяли не відправляти строковиків до зони бойових дій.

Нагадаємо, що росіяни масово тікають від мобілізації до армії. З країни, за даними ЗМІ, виїхало понад 200 тисяч людей — це більше за кількість окупантів, яких залучили до повномасштабної війни з Україною.

Військкоми змушені винаходити способи вилову військовозобов'язаних чоловіків для виконання плану. У Владивостоці вони проникали в під'їзд через вікно та вмикали пожежну сигналізацію, щоб вручити повістки.

Фокус уже повідомляв про підпали військкоматів у Росії після оголошення Путіним часткової мобілізації. Відомства горять у різних регіонах.