Путин объявил осенний призыв в армию России: сроки перенесли на месяц

Число призывников во время осенней кампании заметно сократилось — осенью 2021 года в ряды ВС РФ призвали почти на 30 тысяч человек больше. Командование обещает не отправять их умирать в Украине.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Документ доступен на российском портале правовой информации.

В росийскую армию призовут 120 тысяч молодых людей возрастом от 18 до 27 лет не пребывающих в запасе. Cрок начала осеннего призыва перенесели на месяц — он начнется 1 ноября, а не 1 октября.

С 1 октября с военной службы уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок военной службы.

В России призыв на срочную военную службу проводится весной и осенью каждый год.

Отметим, что количество людей, которых призовут в армию во время осенней кампании этого года меньше, чем осенью 2021 года. Тогда в ряды ВС РФ призвали 127,5 тысяч человек.

Во время весеннего призыва 2022 года с 1 апреля по 15 июля 2022 года призвали 134,5 тысяч новобранцев.

Отправят ли призывников на войну в Украине?

Замглавы организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский пообещал не отправять призывников на войну в Украине. После демобилизации они поедут домой.

Родителям призывников Цимлянский сказал, чтобы не переживали за детей. Ровно через год после призыва они увидят их окрепшими и возмужавшими.

[ + – ] В Генштабе РФ уверяяют, что призыва бояться не надо

"Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции в Украине привлекаться не будут, все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", — отметил военный.

Цимлянский говорит, что призыва бояться не надо, к нему нужно готовиться. Призванным в ВС РФ в осенний призыв он пожелал высоких результатов в боевой подготовке на службе.

Стоит подчеркнть, что Путин объявил осенний призыв на фоне "частичной" мобилизации. Президент РФ и глава Минобороны Сергей Шойгу также обещали не отправлять срочников в зону боевых действий.

Напомним, что россияне массово бегут от мобилизации в армию. Из страны, по данным СМИ, выехало более 200 тысяч человек — это больше количества оккупантов, которые привлекли к полномасштабной войне с Украиной.

Военкомы вынуждены изобретать способы ловли военнообязанных мужчин для выполнения плана. Во Владивостоке они проникали в подъезд через окно и включали пожарную сигнализацию, чтобы вручить повестки.

Фокус уже сообщал о поджогах военкоматов в России после объявления Путиным частичной мобилизации. Ведомства горят в различных регионах.