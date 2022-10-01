Зеленский отменил осенний призыв в армию и отстрочил демобилизацию

Таким образом, призывная кампания с октября по декабрь не будет проводиться. Увольнение в запас военных отложили на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации"

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил осенний призыв в армию и отстрочил демобилизацию. Соответсвующий указ появился на сайте главы государства.

Зеленский внес изменения в указ, датируемый 29 декабря 2021 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году". Изменения в документ были опубликованы 30 сентября и вступили в силу в этот же день.

Таким образом, призывная кампания с октября по декабрь не будет проводиться. Увольнение в запас военных отложили на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Напомним, весенний призыв в этом году также не проводился. Такое решение объясняется тем, что в Украине объявлена ​всеобщая мобилизация: вакантные должности в ВСУ комплектуются военнообязанными и резервистами.

Тем временем президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает осенний призыв в армию 120 тысяч парней, он начнется с 1 ноября. В этом году призывников будет на 30 тысяч меньше, чем в 2021, а российское военное командование обещает их не отправлять на войну с Украиной.