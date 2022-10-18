Верховная Рада отменила призыв в армию во время военного положения: что это меняет

Призывные комиссии займутся постановкой на учет и медосмотром будущих военных. Несмотря на отмену призыва, власти намекают на новую волну мобилизации в Украине.

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Верховная Рада Украины отменила призыв на военную службу во время военного положения. Об этом сообщил в Telegram нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроект №8109 приняли 318 народных депутатов. Железняк отметил, что теперь во время действия военного положения призыв на срочную военную службу проводить не будут.

Призывные комиссии займутся следующими вопросами:

организацией и проведением медосмотра состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста;

взятие или исключение их из военного учета;

направление призывников, желающих поступить в высшие военные учебные заведения на прохождение испытаний и сдачи вступительных экзаменов или решение об отказе в таком направлении.

[ + – ] В ВСУ прежде всего берут имеющих опыт участия в боевых действиях

Документ разработан в связи с необходимостью нормирования особенностей проведения призыва граждан на срочную военную службу и организации работы призывных комиссий во время действия военного положения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Будут ли проводить мобилизацию в Украине?

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 17 октября сказал о новой волне мобилизации в Украине. Он имел в виду не только мобилизацию в ряды ВСУ, но и политическую, социальную и энергетическую составляющие.

По его мнению, украинцы "немного расслабились" после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, но война никуда не исчезла.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что украинское командование успешно реализует мобилизационный план и пока нет необходимости в дополнительном наборе военных.

"Режим пополнения резервов продолжает работать в регулярном режиме и не прекращается 8-й месяц противостояния", – заметил эксперт.

По его словам, в ВСУ прежде всего берут имеющих опыт участия в боевых действиях.

"Не все, кто хочет воевать, попадают под мобилизацию. Есть отдельные запросы на специальности от Генштаба. У нас были проблемы в начале мобилизации. Пришлось привлекать на войну огромное количество людей срочно", – объяснил он.

Западные аналитики отмечали, что в следующем году Украине придется увеличить численность военных из-за объявления частичной мобилизации в РФ. Кремль может направить сотни тысяч мобилизованных россиян на оборону захваченных территорий Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 1 октября отменил осенний призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отстрочил демобилизацию.

В Украине также не проводили в этом году весенний призыв из-за объявления всеобщей мобилизации. Вакантные должности в ВСУ комплектовали военнообязанными и резервистами.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин еще не планирует подписывать указ о завершении частичной мобилизации. В Кремле говорят, что процесс мобилизации "исчерпан и остановлен" в регионах, которые выполнили это задание.