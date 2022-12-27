Мужчин в Украине могут начать выпускать за границу: что придумали в Кабмине

Мужчинам призывного возраста будет позволено выезжать в командировки. Покинуть Украину смогут лица, которые работают в государственном секторе или на оборонных предприятиях.

Related video

Украинское правительство планирует разрешить гражданам Украины призывного возраста, которые имеют бронирование от мобилизации, выезжать за границу в зарубежные командировки. Как рассказала в интервью Forbes министр экономики Юлия Свириденко, такое решение будет принято в ближайшее время.

По словам министра, правительство страны отказалось от программы "єВідрядження", в рамках которой украинским мужчинам призывного возраста позволялось выезжать за границу в командировку на семь дней. Программа предусматривала возможность поездки за границу физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам, которые отвечали определенным условиям.

"С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура "командировки" потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов", — сказала Свириденко.

Решение Кабмина основывается на законопроекте № 7687 о бронировании от мобилизации, который был принят Верховной Радой в начале ноября этого года и подписан главой государства Владимиром Зеленским.

Важно

Военкомам тут не место. Зачем парламент принял закон о бронировании сотрудников компаний

Свириденко уточнила, что новый проект относительно бронирования на данный момент находится на рассмотрении Кабинет министров. Однако пока неизвестно, на каких условиях мужчинам будут дозволены такие командировки. Министр лишь отметила, что в категорию бронирования от мобилизации попадут лица, которые работают в государственном секторе и на предприятиях, выпускающих продукцию для украинских вооруженных сил и имеющих критически важное значение для экономики страны.

"Дискуссия в самом разгаре. Наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках", — отметила Свириденко.

При этом уже забронированные от мобилизации работники могут перейти на новый формат по истечении их срока бронирования, добавила министр.

Напомним, парламент Украины 18 октября отменил призыв граждан на военную службу во время военного положения. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что призывные комиссии займутся постановкой на учет и медосмотром будущих военных.