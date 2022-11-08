Военкомам тут не место. Зачем парламент принял закон о бронировании сотрудников компаний

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который меняет параметры процедуры бронирования военнообязанных сотрудников компаний и организаций. Фокус выяснил, как теперь можно будет бронировать персонал.

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Парламент Украины 4 ноября принял законопроект №7687 "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время". Документ с августа находился у депутатов, а бизнес все это время ждал его принятия, поскольку испытывал постоянные сложности с бронированием своих сотрудников. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации, в рамках действующей системы бронирований обязательным условием является выполнение мобилизационных задач.

В то же время, по мнению бизнеса, получить такие задачи практически невозможно, поскольку на уровне местных властей их или вообще не наработали, или наработали в очень небольшом количестве. Сейчас документ на визировании в комитете по вопросам нацбезопасности парламента, после чего его направят на подпись главе парламента, а затем президенту. Если Владимир Зеленский подпишет закон, то положения закона вступят в силу на следующий после опубликования день.

Бронь на время. Почему систему бронирования персонала нужно менять

Как сообщил в комментарии Фокусу советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Леонид Гилевич, сегодня бронирование сотрудников проходит на базе статей 24-25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там предусмотрено, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы).

В начале марта Кабмин утвердил порядок бронирования постановлением КМУ от 3 марта 2022 г. № 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного времени".

"Бронирование военнообязанных осуществляется органами государственной власти, другими государственными органами, а также предприятиями, учреждениями, организациями, удовлетворяющими потребности вооруженных сил, других военных формирований, населения", — отметил Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. Он добавил: сейчас, чтобы получить согласие на бронирование сотрудников, компании требуется подтверждение того, что она обеспечивает удовлетворение потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или населения, а также является исполнителем мобилизационных задач.

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"Для этого нужно составить письмо-обоснование в произвольной форме (с подтверждением выполнения предприятием задач по потребностям ВСУ или населения и т.д.), заполнить Приложение №1 к Постановлению № 194, подать документы (по п.п. 2, 3) в государственный орган", — говорит Игорь Ясько.

Несмотря на, казалось бы, довольно детальное законодательное урегулирование вопроса бронирования сотрудников, бизнесу это не помогает оградить ключевой персонал от отправки на военную службу.

"Пока нет ни одного официального перечня документов (критериев), по которым можно ориентироваться, может ли предприятие получить бронирование для своего работника (именно с точки зрения принадлежности к категории "критических"). Ведь, в целом, бизнес всегда ориентирован на обеспечение потребностей населения (и барбершоп, и ресторан, и перевозки и т.д.). Также процедура не имеет установленных сроков рассмотрения. Единственный определенный срок – срок окончательного принятия решения Министерством экономики (1 рабочий день). Остальные этапы рассмотрения предложений по бронированию не формализованы. А это проблема", — считает Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO.

[ + – ] Бизнес недоволен сложной и запутанной процедурой бронирования сотрудников от мобилизации, что приводит к потере компаниями ключевого персонала Фото: УНИАН

Среди сложностей, которые не позволяют бизнесу бронировать персонал, ранее были озвучены следующие:

отсутствие мобилизационных задач;

время согласования бронирования органами власти, которое на практике составляет 5-6 недель;

несогласованности относительно формата документа, которым подтверждается бронирование и необходимых виз и реквизитов на нем,

вопрос с выездом забронированных работников за границу в производственных целях, несмотря на наличие всех предусмотренных законодательством документов.

Так что бизнес в итоге предложил внести в законодательство изменения.

"Предложено, в частности, разрешить бронировать военнообязанных, до этого не проходивших военную службу, четко зафиксировать срок действия бронирования (не "до шести месяцев", а "шесть месяцев"), установить четкие сроки согласования бронирований и выдачи соответствующих приказов и выписок, отменить необходимость повторного заверения выписок из приказов о бронировании в территориальных центрах комплектования и соцподдержки, разрешить бронировать до 70% персонала без необходимости заключения мобилизационных задач, которых, как показала практика, на местах почти нет для большинства отраслей экономики. Также предложено диджитализировать процесс подачи документов на бронирование и создать единый цифровой реестр забронированных", — перечислил ключевые предложения бизнес-сообщества Леонид Гилевич.

Юристы уверены: та система бронирования, что сегодня существует, точно должны быть изменена.

"Предложения позволят бесперебойно работать большинству предприятий, обеспечивающих экономическую и продовольственную безопасность государства, а также оставят достаточное окно возможностей для мобилизации", — считает адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская.

Приняли закон. Какие вопросы бронирования военнообязанных решает проект закона №7687

Несмотря на широкие предложения бизнес-сообщества по усовершенствованию процедуры бронирования сотрудников, в итоге в законопроект, за который проголосовали депутаты, попала лишь очень малая часть пожеланий.

Принятый ВРУ законопроект №7687 вносит в список тех, кто может бронировать своих сотрудников, две новые категории. Первая – это предприятия, которые производят товары, выполняют услуги для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований (то есть, бронировать персонал смогут и те, у кого нет мобилизационных задач или госзаказа от Минобороны). Вторая – предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Самое главное изменение, которое вносит принятый проект №7687, - возможность бронировать сотрудников тех компаний, у которых нет мобилизационных задач и госзаказов Минобороны

"Законопроект не касается урегулирования самой процедуры бронирования, она будет регулироваться на уровне постановления КМУ. В то же время, документ будет способствовать расширению перечня тех предприятий, которые смогут бронировать своих работников", — объяснила Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF.

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Игорь Ясько подчеркнул: законопроект №7687 предоставил правительству полномочия разработать новый порядок бронирования, который должен включать критерии отнесения предприятий к критическим.

"Вышеупомянутые изменения должны действительно упростить процедуру бронирования работников без привязки к выполнению мобилизационных задач и соответствующих договоров, а также обязать правительство в двухмесячный срок привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с законом и четко обозначить критерии, согласно которым тот или иной бизнес сможет бронировать своих работников. Кроме того, забронированные военнообязанные в добровольном порядке будут иметь возможность быть призванными на военную службу во время мобилизации", — сообщила Виолета Монастырская.

[ + – ] Внесение изменений в закон позволит бронировать сотрудников тех компаний, которые критически важны для обеспечения жизнедеятельности населения Фото: УНИАН

Хотя законопроект и предусмотрел несколько важных изменений, документ, к сожалению, не снял все проблемные вопросы самой процедуры бронирования сотрудников, и итоговое слово, включать ли в список забронированных того или иного сотрудника, все равно остается за Минэкономики. Законопроект же возлагает детали реализации новых норм на Кабмин, где вскоре должны решить, что это за предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Законопроект №7687 может преодолеть проблему получения бизнесом мобилизационных задач, которые на практике фактически невозможно получить из-за их небольшого количества или вообще отсутствия. В то же время, для его полноценной имплементации еще необходимо принятие Кабинетом Министров Украины подзаконного акта или подзаконных актов. Следовательно, хотя законопроект №7687 и не удовлетворит все пожелания бизнеса, он все же может облегчить процедуру бронирования и позволить бизнесу осуществлять свою деятельность более предсказуемо за счет бронирования критически необходимых работников", — считает Леонид Гилевич.

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По мнению же Татьяны Ященко, в законопроекте №7687 сразу закладываются положения, которые могут приводить к коллизиям (конфликтам). "В частности, предполагается, что порядок, организация бронирования, перечни профессий и должностей, подлежащих бронированию на период мобилизации, могут определяться в этом законе, актах Президента Украины и Кабинета Министров Украины. Проект закона не предусматривает срок, на который оформляется отсрочка от призыва на военную службу, порядок продолжения бронирования и его отмены. Возможно, такие вопросы будут определены Кабинетом Министров Украины", — предполагает Татьяна Ященко. И добавляет: пока сложно понять, насколько действительно станет легче бизнесу после принятия этого законопроекта. Сам же законопроект №7687 оставляет широкое поле для изменения правил бронирования, но теперь все зависит от правительства и его решений.