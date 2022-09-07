Учителей – в армию. Почему Зеленский не подписал закон об отсрочке мобилизации для педагогов

В начале августа Верховная Рада проголосовала за отсрочку от мобилизации для педагогов и научных сотрудников. Но прошло больше месяца, а законопроект все еще на подписи у президента. Фокус разбирался, какое будущее ждет этот и другие законопроекты, которые сейчас пылятся на полке в Офисе президента.

Учителей и научных сотрудников так и не освободили от мобилизации, несмотря на принятый Верховной Радой 29 июля законопроект №7352, который вносит изменения в закон о мобилизации – там предоставляется право на отсрочку преподавателям и научным сотрудникам.

Приняв проект №7352, статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнили таким абзацем: "Научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки".

"Согласно пояснительной записке к законопроекту №7352, по данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на 1 января 2020 года в высших учебных заведениях работали около 4500 педагогических работников, на которых право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации не распространяется", — отметила Наталья Назарко, юрист АО "Мисечко и Партнеры".

То есть, проект №7352 изначально был рассчитан на тех учителей, которых не учитывает закон о мобилизации, его принятие позволило бы получить отсрочку тысячам педагогов и научных работников.

[ + – ] Учителей и научных сотрудников так и не освободили от мобилизации, несмотря на принятый Верховной Радой 29 июля законопроект №7352 Фото: Getty Images

3 августа законопроект №7352, подписанный главой Верховной Рады, отправили на подпись президенту. В этом статусе документ остается и на момент публикации статьи – 7 сентября 2022 года. Фокус выяснил, какой может быть судьба этого и других законопроектов, которые зависли на подписании у президента Владимира Зеленского.

Сколько времени законопроект №7352 может быть на подписи у президента

Юристы подчеркивают: ответ на вопрос, сколько времени есть у президента, чтобы подписать законопроект, надо искать в Конституции Украины.

"Статья 94 Конституции предусматривает, что президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона от председателя Верховной Рады Украины подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его — или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения", — отметил адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Владимир Адонин.

То есть, формально Конституция отводит лишь 15 дней на то, чтобы президент подписал закон или вернул его в парламент на доработку. На практике все гораздо сложнее.

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"Если президент в течение 15 дней не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", — говорит Яна Михайлюк, советник, адвокат Totum LF. По ее словам, если по истечении 15 дней закон и дальше остается не подписанным, то фактически возникает патовая ситуация.

"Такой закон не вступает в силу, он не возвращен в Верховную Раду с предложениями для повторного голосования, поэтому не может быть применена процедура публикации закона с подписью председателя Верховной Рады. На самом деле, конституционно-правовая ответственность президента в этом случае фактически отсутствует", — подчеркивает Яна Михайлюк. И добавляет: на сегодняшний день уже несколько десятков законопроектов находятся на подписи у президента более 15 дней, некоторые еще с 2019 и 2020 годов.

Юрист Наталья Назарко уточняет: сегодня у президента Украины находится более 30 законопроектов, ожидающих его подписи.

Владимир Адонин объясняет: в законах все четко прописано, а вот практика может радикально отличаться от указанного в нормативных документах.

"Ситуация с невыполнением указанной нормы — не редкость. В разное время каждый из президентов Украины иногда пренебрегал по тем или иным причинам своим долгом по рассмотрению законов в течение пятнадцати дней. К примеру, только за прошлый год таких случаев можно насчитать не менее десяти, и некоторые из них остаются в таком же состоянии. Но не подписанные в течение 15 дней законы никто не спешит считать одобренными, ведь даже в этом случае нужна подпись президента Украины в соответствии с п.2 ст.94 Конституции, и только после этого такой закон должен быть официально обнародован, если иное не предусмотрено самим законом", — отмечает Владимир Адонин.

Сложная судьба закона. Что происходит с не подписанными законопроектами

Фактически сегодня сложилась ситуация, когда законопроект об отсрочке от мобилизации для учителей и научных сотрудников (№ 7352) банально "подвис" — он принят парламентом, но без подписи президента не может быть опубликован, а следовательно, и вступить в силу.

Фокус расспросил юристов, сколько же времени может находиться проголосованный законопроект в таком состоянии.

"К сожалению, четкого ответа на данный вопрос быть не может. Примером может служить закон №5553 от 19.12.2016 о внесении изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" о гарантировании государством вкладов физических лиц при президентстве Порошенко П.А., инициатором которого выступал президент, обозначив его, как неотложный. Несмотря на представление для подписи президенту еще в далеком 2016 году, закон так и не был подписан. Единственный вывод, который можно сделать – на подписи у президента закон может находиться очень долго", — отмечает Александр Навальнев, управляющий партнер ЮК "Волхв".

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Владимир Адонин объясняет: Конституция не регламентирует, сколько на подписи у президента может находиться "проголосованный" закон после истечения 15-дневного срока для его подписания.

"На практике некоторые законы ожидают подписи президента не один год", — говорит адвокат.

[ + – ] На подписи у Владимира Зеленского сегодня — десятки принятых Радой законопроектов Фото: Офис президента

По мнению Яны Михайлюк, учитывая судьбу предыдущих законов, не подписанных президентом, документ может оставаться в таком состоянии, пока не потеряет свою актуальность или пока президент все же его не подпишет.

Закон об отсрочке от мобилизации учителей на паузе. Что будет дальше?

Сейчас из-за отсутствия подписи Владимира Зеленского законопроект об отсрочке от мобилизации для учителей и научных сотрудников не вступил в действие, то есть, его нормы не работают. На практике это означает продолжение активного призыва в ряды ВСУ сотрудников школ, колледжей, вузов, научно-исследовательских институтов и других организаций.

[ + – ] Пока проект №7352 не подписан президентом и не опубликован, опираться на его нормы невозможно. А значит, мобилизация учителей продолжается Фото: Pexels

"Опираться на проект закона нет смысла, ведь он не подписан и официально не обнародован, поскольку обнародованию подлежат только законы, подписанные президентом или председателем Верховной Рады Украины в порядке п.3 ст.94 Конституции", — говорит Владимир Адонин.

В идеале законопроект должен быть подписан президентом. Менее приемлемым, но допустимым вариантом, может быть возврат проекта закона в парламент с правками президента для повторного голосования, или же повторное голосование после ветирования законопроекта.

"Если во время повторного рассмотрения закон будет вновь принят Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава, президент Украины обязан его подписать и официально обнародовать в течение десяти дней. В случае, если президент Украины не подписал такой закон, он безотлагательно официально обнародуется председателем Верховной Рады Украины и публикуется с его подписью", — подчеркивает Александр Навальнев.

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Увы, самый неперспективный вариант – это "зависание" проекта закона на подписи у президента. В этом случае законодательная инициатива попросту блокируется. И способов повлиять на ситуацию, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, не так и много.

В случае длительного неподписания законопроект может потерять актуальность. Но иногда через некоторое время проект возвращается депутатам на доработку

"В таком случае повлиять на президента сложно, могут быть подготовлены депутатские обращения. Обжалование такого бездействия тоже может не принести нужных результатов, учитывая решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда относительно рассмотрения жалобы на бездействие президента по не подписанию законопроекта № 5553, где суд отметил: "Конституция Украины прямо не предусматривает как действовать в ситуации, когда Президент Украины не подписывает закон и не возвращает его с замечаниями Верховной Рады Украины. Однако правовая неопределенность в этой ситуации должна решаться во внесудебном порядке, поскольку на эти отношения юрисдикция административных судов не распространяется" (постановление от 03.09.2018 г. по делу № 9901/638/18)", — отметила Яна Михайлюк.

А Владимир Адонин считает, что одной из наиболее действенных мер для "зависших" законопроектов может быть привлечение общества, коллективные обращения и/или петиции к президенту относительно тех или иных законов.