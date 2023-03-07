Легше не стає: у ДПСУ розповіли, скільки людей намагалися незаконно виїхати з України

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, найбільше спроб покинути країну за межами пунктів попуску було зафіксовано на кордоні України з Румунією та Молдовою.

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З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації співробітники Державної прикордонної служби України затримали понад 15 тисяч осіб, які порушили правила перетину державного кордону. Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко на брифінгу 7 березня.

"Наразі суттєво не зменшується кількість порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, зокрема і за межами пунктів пропуску", — зазначив Демченко.

Спікер зазначив, що найбільше подібних спроб було зафіксовано на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. За час повномасштабної війни на зеленій ділянці кордону правоохоронці затримали понад 11 тисяч таких порушників.

Крім того, приблизно 4 тисячі 100 громадян було затримано під час спроби покинути межі країни, вдаючись до використання підроблених документів або інших незаконних схем. Подібні випадки здебільшого фіксуються на кордоні з Угорщиною та Польщею.

[ + – ] Андрій Демченко про незаконний перетин кордону (10:58)

Андрій Демченко наголосив, що порушникам правил перетину державних кордонів загрожує адміністративна відповідальність, а в деяких випадках ще й кримінальна.

Для мінімізації подібних інцидентів вживаються відповідні заходи, зокрема викриваються групи, які сприяють незаконному виїзду громадян. Наразі правоохоронці розпочали понад 2000 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що за даними ДПСУ, з початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити країну. З них 15 загинули під час спроб перетнути кордон через водойми або гірську місцевість.

У пресцентрі ДПСУ України повідомляли, що ввечері 28 лютого прикордонники затримали чотирьох чоловіків під час спроби незаконно перетнути кордон України з Молдовою. Порушники були виявлені за допомогою тепловізора.

Раніше, 16 лютого, у Держприкордонслужбі також повідомляли, що четверо чоловіків намагалися залишити країну на надувному матраці через річку Прут. За даними відомства, правопорушники прямували до Румунії.

За даними речника ДПСУ Андрія Демченка, майже 30 українських чиновників намагалися незаконно залишити межі країни з моменту дії відповідної заборони. Демченко зазначив, що вони всі не підпадали під категорію громадян, яким дозволено виїзд за кордон під час дії воєнного стану.