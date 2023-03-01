Хотіли втекти в Молдову: на кордоні зі стрільбою затримали ухилянтів (фото)

Порушники обрали для втечі темну пору доби, але прикордонники засікли їх за допомогою тепловізора. Вони не зупинилися на законні вимоги, тож прикордонному загону довелося здійснити попереджувальні постріли.

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Прикордонники Білгород-Дністровського загону увечері 28 лютого затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. Про це у середу, 1 березня, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби України.

За версією силовиків, місцеві жителі вирішили здійснити свою "подорож" під покровом ночі, сподіваючись, що вони залишаться непоміченими. Проте прикордонники відділу "Фараонівка" засікли порушників за допомогою тепловізора.

Побачивши вартових кордону, чоловіки втекли, незважаючи на наказ прикордонників зупинитися. Попереджувальні постріли у повітря охолодили запал ухилянтів — чоловіки здалися службовцям ДПСУ.

На запитання прикордонників про цілі чоловіків вони сказали, що так хотіли потрапити в Молдову, оскільки через воєнний стан в Україні не могли виїхати з країни законним способом.

Правопорушників притягли до адміністративної відповідальності не лише за незаконну спробу перетнути кордон, а й за злісну непокору прикордонникам. Протоколи відправлять до суду, де вирішиться подальша доля ухилянтів.

Нагадаємо, 21 лютого у Держприкордонслужбі повідомили, що затримали чоловіка з підробленим паспортом громадянина Нігерії у потязі до Угорщини. З'ясувалося, що чоловік є громадянином України, а документ йому поштою надіслав його батько — громадянин Нігерії.

Раніше, 27 січня, повідомлялося, що прикордонники відділу "Вилок" упіймали трьох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною поза пунктами пропуску. Один із них довгий час видавав себе за жінку.