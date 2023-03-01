Хотели сбежать в Молдову: на границе со стрельбой задержали уклонистов (фото)

Нарушители выбрали для побега темное время суток, но пограничники засекли их с помощью тепловизора. Они не остановились на законные требования, поэтому погранотряду пришлось сделать предупредительные выстрелы.

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Пограничники Белгород-Днестровского отряда вечером 28 февраля задержали четверых мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу. Об этом в среду, 1 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По версии силовиков, местные жители решили совершить свое "путешествие" под покровом ночи в надежде, что они останутся незамеченными. Однако пограничники отдела "Фараоновка" засекли нарушителей с помощью тепловизора.

Завидев стражей границы, мужчины пустились в бегство, несмотря на приказ пограничников остановиться. Предупредительные выстрелы в воздух охладили пыл уклонистов — мужчины сдались служащим ГПСУ.

На вопрос пограничников о целях мужчин, они сказали, что таким образом хотели попасть в Молдову, так как из-за военного положения в Украине не могли выехать из страны законным способом.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности не только за незаконную попытку пересечь границу, но еще и за злостное неподчинение пограничникам. Протоколы направят в суд, где решится дальнейшая судьба уклонистов.

Напомним, 21 февраля в Госпогранслужбе сообщили, что задержали мужчину с поддельным паспортом гражданина Нигерии в поезде в Венгрию. Выяснилось, что мужчина является гражданином Украины, а документ ему по почте прислал его отец — гражданин Нигерии.

Ранее, 27 января, сообщалось, что пограничники отдела "Вилок" поймали трех военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска. Один из них долгое время выдавал себя за женщину.