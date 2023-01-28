Надел парик и накрасил ногти: пограничники задержали уклониста, прикинувшегося женщиной
Мужчина до последнего придерживался своего образа, чтобы попасть в Венгрию, но теперь ему придется встретиться с сотрудниками центра комплектования.
Пограничники задержали украинца, который пытался попасть в Венгрию в образе женщины. Об этом сообщила пресс-служба Западного управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
27 января пограничники отдела "Вилок" поймали трех военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска. Один из них долгое время выдавал себя за женщину, чтобы избежать призыва на воинскую службу во время мобилизации.
Судя по опубликованным фото, молодой человек надел синюю куртку унисекс, женские штаны с шипами и высокие черные сапоги. У него можно заметить длинные волосы, вполне возможно, уклонист использовал парик, а также накрашенные ногти.
Госпогранслужба отмечает, что спустя долгое время гражданин сознался в обмане. Теперь ему вместе с другими нарушителями предстоит встретиться с сотрудниками центра комплектования военнослужащих.
В декабре в Одесской области мужчина "купил" детей, чтобы выехать за границу. Он предоставил пограничникам поддельные свидетельства о рождении, которые получил от своего знакомого в омен на $3000, изменив имя.
В августе пограничники задержали мужчину, который спрятался в грузовом вагоне поезда. Он пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации в связи с войной.
В январе во Львове полиция поймала специалистку по нелегальному пересечении границы. Она обещала помочь с выездом из Украины и внести ложные данные в базу с помощью своих связей.