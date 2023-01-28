Надел парик и накрасил ногти: пограничники задержали уклониста, прикинувшегося женщиной

Мужчина до последнего придерживался своего образа, чтобы попасть в Венгрию, но теперь ему придется встретиться с сотрудниками центра комплектования.

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Пограничники задержали украинца, который пытался попасть в Венгрию в образе женщины. Об этом сообщила пресс-служба Западного управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

27 января пограничники отдела "Вилок" поймали трех военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска. Один из них долгое время выдавал себя за женщину, чтобы избежать призыва на воинскую службу во время мобилизации.

[ + – ] Мужчина, притворявшийся женщиной на границе с Венгрией Фото: ГПСУ

Судя по опубликованным фото, молодой человек надел синюю куртку унисекс, женские штаны с шипами и высокие черные сапоги. У него можно заметить длинные волосы, вполне возможно, уклонист использовал парик, а также накрашенные ногти.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Госпогранслужба отмечает, что спустя долгое время гражданин сознался в обмане. Теперь ему вместе с другими нарушителями предстоит встретиться с сотрудниками центра комплектования военнослужащих.

В декабре в Одесской области мужчина "купил" детей, чтобы выехать за границу. Он предоставил пограничникам поддельные свидетельства о рождении, которые получил от своего знакомого в омен на $3000, изменив имя.

В августе пограничники задержали мужчину, который спрятался в грузовом вагоне поезда. Он пытался незаконно выехать в Молдову, чтобы избежать мобилизации в связи с войной.

В январе во Львове полиция поймала специалистку по нелегальному пересечении границы. Она обещала помочь с выездом из Украины и внести ложные данные в базу с помощью своих связей.