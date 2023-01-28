Вдягнув перуку та нафарбував нігті: прикордонники затримали ухилянта, що прикинувся жінкою

Чоловік до останнього притримувався свого образу, щоб потрапити в Угорщину, але тепер йому доведеться зустрітися зі співробітниками центру комплектування.

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Прикордонники затримали українця, котрий намагався потрапити до Угорщини в образі жінки. Про це повідомила пресслужба Західного управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

27 січня прикордонники відділу "Вилок" упіймали трьох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Угорщиною поза пунктами пропуску. Один із них довгий час видавав себе за жінку, щоб уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

[ + – ] Чоловік, що прикидався жінкою на кордоні з Угорщиною Фото: ГПСУ

Судячи з опублікованих фото, молодик одяг синю куртку унісекс, жіночі штани з шипами та високі чорні чоботи. У нього можна помітити довге волосся, цілком можливо, ухилянт використовував перуку, а також нафарбовані нігті.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

Держприкордонслужба зазначає, що за довгий час громадянин зізнався в обмані. Тепер він разом із іншими порушниками має зустрітися зі співробітниками центру комплектування військовослужбовців.

У грудні на Одещині чоловік "купив" дітей, щоб виїхати за кордон. Він надав прикордонникам підроблені свідоцтва про народження, які отримав від свого знайомого за $3000, змінивши ім'я.

У серпні прикордонники затримали чоловіка, який сховався у вантажному вагоні. Він намагався незаконно виїхати в Молдову, щоб уникнути мобілізації через війну.

У січні у Львові поліція спіймала спеціалістку з нелегального перетину кордону. Вона обіцяла допомогти з виїздом із України та внести неправдиві дані до бази за допомогою своїх зв'язків.