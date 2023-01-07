У Львові поліція затримала "фахівця" з нелегального перетину кордону (фото)

Підозрювана говорила військовозобов'язаним громадянам, що має надійні "зв'язки" для того, щоб внести помилкові дані до бази даних для виїзду за кордон.

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У Головному управлінні національної поліції України у Львівській області вручили підозру 41-річній жінці, яка забезпечувала незаконний виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Про це йдеться на офіційному порталі Міністерства внутрішніх справ України.

У публікації пишуть, що за свої послуги підозрювана вимагала 3000 доларів США. Жінка підшукувала українців чоловічої статі, які прагнуть виїхати за кордон, та пропонувала їм свою "допомогу".

"Своїх "клієнтів" фігурантка запевняла, що має надійні "зв'язки" і вона може вносити недостовірні відомості про осіб у базу даних", — повідомили на сайті МВС.

Для затримання зловмисниці співробітники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі Національної поліції Львова домовилися з нею про зустріч для передачі грошей за "послуги". В результаті жінку заарештували, а кошти було вилучено.

[ + – ] Зловмисницю вдалося затримати

Жительку Львова підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 2 січня у Головному управлінні Національної у Київській області повідомили про напад депутата на співробітника правоохоронних органів у селищі Рокитне Білоцерківського району. Чиновник чинив опір під час затримання, а потім втік.

Фокус також писав про те, що 6 січня Дар'ю Кригіну, яку звинувачують у наданні росіянам відомостей про місцезнаходження позицій ЗСУ та критичної інфраструктури, помістили у СІЗО.

Ще ми повідомляли, що поліція Києва готується забезпечити громадський лад під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня. Цього дня у Києві вийдуть на чергування близько 3000 правоохоронців.