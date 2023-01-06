У поліції розповіли, як охоронятимуть різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі (відео)

За словами керівника київського Головного управління Нацполіції Івана Виговського, на Різдво в столиці чергуватимуть посилені патрулі, всього залучать близько 3 тисяч правоохоронців.

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Поліція Києва готується забезпечити громадський порядок під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври 7 січня. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомив керівник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Виговський в ефірі національного телемарафону.

За словами Виговського, на Різдво у столиці чергуватимуть близько 3000 правоохоронців. Основну увагу поліцейських буде прикуто до центру міста.

Крім того, поліцейські чергуватимуть периметром Лаври, а також безпосередньо біля Успенського собору.

"Поліція Києва готується до забезпечення громадського порядку під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. У нас це перший такий випадок у державі, коли ми зустрічаємо свята під час війни. І, відповідно, сама подія історична. Буде залучено в цілому на місто близько 3 тисяч правоохоронців, це майже 1700 поліцейських, близько 1000 співробітників ДСНС, понад 200 осіб із добровільних формувань територіальних громад", — повідомив Виговський.

Також Виговський додав, що правоохоронці поки не мають інформації про можливі провокації під час богослужіння.

"Наше завдання не допустити порушень громадського порядку, будь-яких провокацій. Ми до цього готові. Наразі немає жодної інформації про можливі провокації. Потрібно забезпечити правопорядок біля всіх культових споруд. Найбільша кількість правоохоронців буде у центральній частині міста, тому тут збільшено кількість: піші патрулі, автопатрулі", — додав Виговський.

Нагадаємо, 5 січня завершила роботу Комісія для прийому-передачі Успенського собору і Трапезної церкви у Києво-Печерській Лаврі від Української Православної Церкви до держави. Таким чином, два храми на території Лаври офіційно забрали з користування УПЦ МП.

Пізніше, 6 січня, ієрархи УПЦ МП заявили, що предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній не має права відправляти різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, оскільки від керівництва заповідника не надходило відповідного дозволу.

6 січня керівництво заповідника "Києво-Печерська лавра" підтвердило наявність у ПЦУ дозволу на проведення богослужіння в день Різдва Христового в Успенському соборі Лаври.

Також Фокус писав про те, як ділитимуть Києво-Печерську Лавру по-новому.