В полиции рассказали, как будут охранять рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре (видео)

По словам руководителя киевского главка полиции Ивана Выговского, на Рождество в столице будут дежурить усиленные патрули, всего привлекут порядка 3 тысяч правоохранителей.

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Полиция Киева готовится обеспечить общественный порядок во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский в эфире национального телемарафона.

По словам Выговского, на Рождество в столице будут дежурить порядка 3000 правоохранителей. Основное внимание полицейских будет приковано к центру города.

Кроме того, полицейские будут дежурить по периметру Лавры, а также непосредственно возле Успенского собора.

"Полиция Киева готовится к обеспечению общественного порядка во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. У нас это первый такой случай в государстве, когда мы встречаем праздники во время войны. И, соответственно, само событие историческое. Будет привлечено в общей сложности по городу около 3 тысяч правоохранителей, это почти 1700 полицейских, около 1000 сотрудников ГСЧС, более 200 лиц из добровольных формирований территориальных громад", — сообщил Выговский.

Также Выговский добавил, что у правоохранителей пока нет информации о возможных провокациях во время богослужения.

"Наша задача не допустить нарушений общественного порядка, любых провокаций. Мы к этому готовы. На данный момент нет никакой информации о возможных провокациях. Нужно обеспечить правопорядок возле всех культовых сооружений. Самое больше количество правоохранителей будет в центральной части города, поэтому здесь увеличены наряды: пешие патрули, автопатрули", — добавил Выговский.

Напомним, 5 января завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре от Украинской Православной Церкви к государству. Таки образом два храма на территории Лавры официально забрали из пользования УПЦ МП.

Позже, 6 января, иерархи УПЦ МП заявили, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний не имеет права совершать рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, поскольку от руководства заповедника не поступало соответствующего разрешения.

В тот же день, 6 января, руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" подтвердило наличие у ПЦУ разрешения на проведение богослужения в день Рождества Христова в Успенском соборе Лавры.

Также Фокус писал о том, как будут делить Киево-Печерскую Лавру по-новому.