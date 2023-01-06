Коригувальницю з Харкова Дар'ю Кригіну повернули до СІЗО, — ЗМІ (фото)

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, після того, як підозрювану випустили з-під арешту, до неї налетіли співробітники СБУ з "контррозвідувальними заходами".

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Дар'ю Кригіну, яку звинувачують у передачі окупантам відомостей про місцезнаходження позицій ЗСУ та критичної інфраструктури, помістили до СІЗО. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляє "Суспільне".

Так, Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу обласної прокуратури та продовжив Кригіній термін утримання під вартою до 19 лютого 2023 року без права внесення застави.

[ + – ] Підозрювана Дарина Кригіна у залі суду Фото: Суспільне.Харків

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, після того, як суд відпустив Кригіну з-під варти 23 грудня, до неї налетіли співробітники Служби безпеки України, які провели "контррозвідувальні заходи".

За інформацією СБУ, під час обшуків у квартирі у підозрюваної знайшли готівку:

€134,050;

$216 850;

₽730 650.

Нагадаємо, за рішенням Дзержинського районного суду Харкова від 22 грудня минулого року обвинуваченій потрібно було внести 496,2 тис. грн застави. Підозрювана внесла необхідну суму і наступного дня, 23 грудня, вийшла із СІЗО.

Також повідомлялося, що 6 грудня СБУ провела контррозвідувальні заходи на території об'єктів УПЦ МП у кількох областях України, під час яких було виявлено бібліотеки з проросійською літературою, агітаційні матеріали заборонених політсил та склади з майном ЗС РФ.

На день раніше, 5 грудня, СБУ повідомила про викриття та затримання заступника керівника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, якого підозрюють у вимаганні хабара у розмірі $35 тисяч.