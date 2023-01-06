Коригувальницю з Харкова Дар'ю Кригіну повернули до СІЗО, — ЗМІ (фото)
За словами журналіста Андрія Цаплієнка, після того, як підозрювану випустили з-під арешту, до неї налетіли співробітники СБУ з "контррозвідувальними заходами".
Дар'ю Кригіну, яку звинувачують у передачі окупантам відомостей про місцезнаходження позицій ЗСУ та критичної інфраструктури, помістили до СІЗО. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомляє "Суспільне".
Так, Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу обласної прокуратури та продовжив Кригіній термін утримання під вартою до 19 лютого 2023 року без права внесення застави.
Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, після того, як суд відпустив Кригіну з-під варти 23 грудня, до неї налетіли співробітники Служби безпеки України, які провели "контррозвідувальні заходи".
За інформацією СБУ, під час обшуків у квартирі у підозрюваної знайшли готівку:
- €134,050;
- $216 850;
- ₽730 650.
Нагадаємо, за рішенням Дзержинського районного суду Харкова від 22 грудня минулого року обвинуваченій потрібно було внести 496,2 тис. грн застави. Підозрювана внесла необхідну суму і наступного дня, 23 грудня, вийшла із СІЗО.
Також повідомлялося, що 6 грудня СБУ провела контррозвідувальні заходи на території об'єктів УПЦ МП у кількох областях України, під час яких було виявлено бібліотеки з проросійською літературою, агітаційні матеріали заборонених політсил та склади з майном ЗС РФ.
На день раніше, 5 грудня, СБУ повідомила про викриття та затримання заступника керівника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, якого підозрюють у вимаганні хабара у розмірі $35 тисяч.