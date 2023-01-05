Коригувальницю з Харкова Дарину Кригіну звільнили під заставу майже пів мільйона гривень

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, підозрювана звільнилася 23 грудня. Прокурор подав апеляцію, намагаючись добитися іншого запобіжного заходу.

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Дарині Кригіній, яка звинувачується у передачі окупаційним військам відомостей про місцезнаходження української армії та критичної інфраструктури Харкова, вдалося вийти на волю під заставу. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

За словами Чубенка, Кригіна звільнилася 23 грудня, а прокурор уже подав апеляцію, намагаючись добитися іншого запобіжного заходу, який би не дозволив звільнитися після сплати суми застави.

За рішенням Дзержинського районного суду Харкова від 22 грудня минулого року обвинуваченій потрібно було внести 496,2 тис. грн застави.

Хто така Дарина Кригіна?

[ + – ] Дарина Кригіна

29-річна Дарина Кригіна перебувала під вартою з квітня 2022 року. За даними поліції, до Харківської області вона приїхала з ОРДЛО, і виконувала завдання своїх кураторів — повідомляла про місця розташування військової та енергоінфраструктури, а також позиції ЗСУ.

[ + – ] 29-річна Дарина Кригіна

За інформацією СБУ, жінка передала російським військам координати місцезнаходження освітніх, медичних та торгових об'єктів міста, після ударів по яких були загиблі та поранені.

Під час обшуку у квартирі Кригіної знайшли:

134,05 тис. євро;

216,85 тис. доларів;

730,65 тис. рублів.

[ + – ] Гроші, знайдені під час обшуку

В антикорупційному центрі повідомили, що більшість рішень у цій справі, які перебувають у судовому реєстрі, закриті.

У судовій постанові зазначається, що Кригіна має родичів на тимчасово окупованих територіях України, до яких вона може поїхати і, так, уникнути кримінальної відповідальності. Але замість домашнього арешту з обов'язковим носінням електронного браслета, який пропонував бік захисту, суд звільнив жінку під заставу.

Нагадаємо, у Чернігівській області СБУ затримала колаборанта, який, за даними силовиків, збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів українських сил. Підозрюваний особливу увагу приділяв адресам проживання командного складу ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ завдали удару по "військовій комендатурі" в окупованій Василівці. Колаборант Володимир Рогов спочатку підтвердив обстріл військового об'єкту, але згодом заявив, що снаряд потрапив до житлового будинку.