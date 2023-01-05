Корректировщицу из Харькова Дарью Крыгину освободили под залог в почти полмиллиона гривен

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, подозреваемая освободилась 23 декабря. Прокурор подал апелляцию, пытаясь добиться другой меры пресечения.

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Дарье Крыгиной, обвиняющейся в передаче оккупационным войскам сведений о местонахождении украинской армии и критической инфраструктуры Харькова, удалось выйти на свободу под залог. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

По словам Чубенко, Крыгина освободилась 23 декабря, а прокурор уже подал апелляцию, пытаясь добиться другой меры пресечения, которая бы не позволила освободиться после уплаты суммы залога.

По решению Дзержинского районного суда Харькова от 22 декабря прошлого года, обвиняемой нужно было внести 496,2 тыс. грн залога.

Кто такая Дарье Крыгина?

[ + – ] Дарья Крыгина

29-летняя Дарья Крыгина находилась под стражей с апреля 2022 года. По данным полиции, в Харьковскую область она приехала из ОРДЛО, и выполняла задания своих кураторов — сообщила о местах расположения военной и энергоинфраструктуры, а также позициях ВСУ.

[ + – ] 29-летняя Дарья Крыгина

По информации СБУ, женщина передала российским войскам координаты местонахождения образовательных, медицинских и торговых объектов города, после ударов по которым были погибшие и раненые.

Во время обыска в квартире Крыгиной нашли:

134,05 тыс. евро;

216,85 тыс. долларов;

730,65 тыс. рублей.

[ + – ] Деньги, найденные во время обыска

В антикоррупционном центре сообщили, что большинство решений по этому делу, которые находятся в судебном реестре, закрытые.

В судебном постановлении отмечается, что у Крыгиной есть родственники на временно оккупированных территориях Украины, к которым она может поехать и, таким образом, избежать уголовной ответственности. Но вместо домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета, что предлагала сторона защиты, суд освободил женщину под залог.

Напомним, в Черниговской области СБУ задержала коллаборанта, который, по данным силовиков, собирал информацию о дислокации и перемещениях подразделений украинских сил. Подозреваемый особое внимание уделял адресам проживания командного состава ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ нанесли удар по "военной комендатуре" в оккупированной Васильевке. Коллаборант Владимир Рогов вначале подтвердил обстрел военного объекта, но впоследствии заявил, что снаряд попал в жилой дом.