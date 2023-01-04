ВСУ нанесли удар по "военной комендатуре" в оккупированной Васильевке, — СтратКом ( видео)

Коллаборант Владимир Рогов сначала подтвердил удар по "военной комендатуре", однако позже начал утверждать, что снаряд попал в жилой дом. Тем временем российские пропагандисты заявляют об обстреле гостиницы.

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Вооруженные силы Украины ударили по так называемой "военной комендатуре" оккупантов в городе Васильевка Запорожской области. Там компактно размещались российские военные. Об этом рассказали в Центре стратегического командования ВСУ.

"Передаем привет оркам, компактно разместившимся в комендатуре вр. о. Васильевки Запорожской области. Ждем подтвержденных и приятных новостей, но вой раненых уже слышен… Запомните, мы вас видим везде и будем уничтожать вас все жестче и жестче", — сказано в сообщении.

Так называемый "глава" оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил удар по "военной комендатуре". Он утверждает, что возле здания якобы стояла очередь из местных жителей на получения "пропусков" дли личного автотранспорта.

Позже он заявил что в городе было как минимум 4 "прилета" из тяжелого вооружения, предварительно, из РСЗО HIMARS. Кроме того, он утверждает, что обстреляна не "военная комендатура", а соседняя многоэтажка. Известно о двух погибших, а количество раненых уточняется.

Тем временем корреспондент Russia Today заявляет, что под обстрел попала гостиница, которая расположена недалеко от "военной комендатуры".

Напомним, 4 января Генштаб сообщал, что ВСУ атаковали ВС РФ в Запорожской области, в результате чего погибли 260 оккупантов. В командовании рассказали, что украинские военные осуществили огневое поражение россиян в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Васильевке и Пологах.

3 января в социальных сетях писали о взрывах в Токмаке. Сообщалось, что артиллерийский огонь "накрыл" расположение российских войск в туберкулезной больнице города.

2 января в оккупированном Бердянске прозвучали сильные взрывы. Местные жители писали, что над местным аэропортом поднялся дым, а над ним летали российские вертолеты.