ЗСУ завдали удару по "військовій комендатурі" в окупованій Василівці, — СтратКом ( відео)

Колаборант Володимир Рогов спочатку підтвердив удар по "військовій комендатурі", проте пізніше почав стверджувати, що снаряд поцілив у житловий будинок. Водночас російські пропагандисти заявляють про обстріл готелю.

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Збройні сили України вдарили по так званій "військовій комендатурі" окупантів у Василівці Запорізької області. Там компактно розташовувалися російські військові. Про це розповіли d Центрі стратегічного командування ЗСУ.

"Передаємо привіт оркам, які компактно розмістилися в комендатурі т. о. Василівки Запорізької області. Чекаємо на підтверджені та приємні новини, але виття поранених уже чутно... Запам'ятайте, ми вас бачимо скрізь і знищуватимемо вас все жорсткіше й жорсткіше", — сказано в повідомленні.

Так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтвердив удар по "військовій комендатурі". Він стверджує, що біля будівлі нібито стояла черга з місцевих мешканців на отримання "перепусток" для особистого автотранспорту.

Пізніше він заявив, що в місті було як мінімум 4 "прильоти" з важкого озброєння, попередньо, з РСЗВ HIMARS. Крім того, він стверджує, що обстріляно не "військову комендатуру", а сусідню багатоповерхівку. Відомо про двох загиблих, а кількість поранених уточнюється.

Водночас кореспондент Russia Today заявляє, що під обстріл потрапив готель, який розташований неподалік від "військової комендатури".

Нагадаємо, 4 січня Генштаб повідомляв, що ЗСУ атакували ЗС РФ у Запорізькій області, внаслідок чого загинули 260 окупантів. У командуванні розповіли, що українські військові здійснили вогневе ураження росіян у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Василівці та Пологах.

3 січня в соціальних мережах писали про вибухи у Токмаку. Повідомлялося, що артилерійський вогонь "накрив" розташування російських військ у туберкульозній лікарні міста.

2 січня в окупованому Бердянську пролунали сильні вибухи. Місцеві жителі писали, що над місцевим аеропортом здійнявся дим, а над ним літали російські гелікоптери.