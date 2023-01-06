Корректировщицу из Харькова Дарью Крыгину вернули в СИЗО, — СМИ (фото)

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, после того, как подозреваемую выпустили из-под ареста, к ней нагрянули сотрудники СБУ с "контрразведывательными мероприятиями".

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Дарью Крыгину, которую обвиняют в передаче оккупантам сведений о местонахождении позиций ВСУ и критической инфраструктуры, поместили в СИЗО. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает "Суспільне".

Так, Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу областной прокуратуры и продлил Крыгиной срок содержания под стражей до 19 февраля 2023 года без права внесения залога.

[ + – ] Подозреваемая Дарья Крыгина в зале суда Фото: Суспільне.Харків

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, после того, как суд отпустил Крыгину из-под стражи 23 декабря, к ней нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины, которые провели "контрразведывательные мероприятия".

По информации СБУ, в ходе обысков в квартире у подозреваемой нашли наличку:

€134 050;

$216 850;

₽730 650.

Напомним, по решению Дзержинского районного суда Харькова от 22 декабря прошлого года, обвиняемой нужно было внести 496,2 тыс. грн залога. Подозреваемая внесла необходимую сумму и на следующий день, 23 декабря, вышла из СИЗО.

Также сообщалось, что 6 декабря СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории объектов УПЦ МП в нескольких областях Украины, в ходе которых были выявлены библиотеки с пророссийской литературой, агитационные материалы запрещенных политсил и склады с имуществом ВС РФ.

Днем ранее, 5 декабря, СБУ сообщила о разоблачении и задержании заместителя руководителя Одесской областной военно-гражданской администрации, которого подозревают в вымогательстве взятки в размере $35 тысяч.