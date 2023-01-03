Поводився агресивно: на Київщині депутат напав на співробітників поліції (відео)

У Нацполіції повідомляють, що 65-річний чоловік зірвав та пошкодив нагрудну камеру правоохоронця та погрожував фізичною розправою.

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У п'ятницю, 2 січня, у Головному управлінні Національної у Київській області заявили про початок розслідування нападу депутата на співробітника правоохоронних органів у селищі Рокитне Білоцерківського району. Про це пишуть у пресслужбі Нацполіції.

Повідомляється, що 24 грудня під час комендантської години співробітники відділу реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Audi біля АЗС. Виявилося, що водій транспортного засобу був у стані алкогольного сп'яніння.

Під час оформлення необхідних документів до місця подій під'їхав 65-річний представник місцевої влади автомобілем "Mitsubishi". Незабаром після прибуття депутат почав висловлювати безпідставні звинувачення у бік поліцейських.

У Нацполіції зазначили, що чоловік поводився агресивно і погрожував правоохоронцями фізичним насильством. Крім того, він зірвав та пошкодив нагрудну бодікамеру одного зі співробітників патрульної поліції.

Депутат відмовлявся виконувати вимоги поліцейських і чинив опір під час спроби затримання. Зрештою місцевому чиновнику вдалося втекти з місця події.

[ + – ] Конфлікт депутата із співробітниками поліції

Досудове розслідування інциденту розпочалося за фактом загрози чи насильства щодо працівника правоохоронного органу [ч.1 ст.345 ККУ]. Стаття передбачає такі варіанти покарань як виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців. Депутат також загрожує позбавлення або обмеження волі до 3 років.

Нагадаємо, що поліція затримала чоловіка, який 2 січня напав на священика УПЦ МП з ножем та поранив його у горло. Інцидент стався у храмі Покрови Святої Богородиці у Вінниці.

Фокус також писав про те, що у Києві поліція заарештувала чоловіка, який у новорічну ніч запустив феєрверки у Подільському районі. У відділі комунікації поліції Києва зазначили, що порушника вдалося вирахувати завдяки кришці від пускової установки, яка була знайдена у нього вдома.

Ще ми писали про те, що співробітники патрульної поліції затримали порушницю ПДР на території храму Різдва Пресвятої Богородиці у житловому масиві Червоний Камінь. Щоб зупинити автомобіль, правоохоронцям довелося відкрити стрілянину по колесах.