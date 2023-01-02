Стріляли по колесах: у Дніпрі поліцейські затримали злісну порушницю (відео)

Місцеві телеграм-канали повідомили, що жінка порушила правила дорожнього руху і відмовилася зупинитися на вимогу поліцейських. Натомість вона заїхала на територію церкви, де її затримали зі стріляниною.

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Співробітники патрульної поліції затримали порушницю ПДР на території церкви у Дніпрі. Під час затримання було чути звуки пострілів. Про це повідомив телеграм-канал "ХД Дніпро".

Так, за словами очевидців, жінка порушила правила дорожнього руху, після чого на місце викликали співробітників патрульної поліції. На законну вимогу поліцейських зупинитись горе-водійка не відреагувала. Натомість вона заїхала на територію місцевого дерев'яного храму, де правоохоронцям вдалося її затримати. Повідомляється, що в машині у жінки знаходилася дитина.

Як повідомляє місцеве видання "Інформатор Дніпро", події розгорнулися на території храму Різдва Пресвятої Богородиці у житловому масиві Червоний Камінь. Щоб зупинити автомобіль, поліцейським довелося відкрити стрільбу по колесах.

На момент публікації правоохоронці Дніпра не коментували затримання.

Нагадаємо, 2 січня у Вінницькій єпархії повідомили, що невідомий чоловік порізав горло настоятелю храму Покрови Святої Богородиці. Поліція, намагаючись затримати зловмисника, поранила нападника.

30 грудня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що комунальники під час прибирання сміття знайшли мішок із гранатами, мінами та тротиловими шашками.