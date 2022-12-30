Особливі "подарунки" до Нового року: у Дніпрі у сміттєвому баку знайшли міни та гранати (фото)

Набір вибухівки виявили комунальники під час збирання сміття на вулиці Сєченова. За даними поліцейських, усі боєприпаси виявилися бойовими, але без чеки та запалу.

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У Дніпрі 30 грудня знайшли мішок з гранатами, мінами та тротиловими шашками у сміттєвому баку. Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Філатов.

Боєприпаси побачили комунальники під час збирання сміття на вулиці Сєченова.

"Дніпро — дивовижне місто. Тут навіть на Новий Рік особливі "подарунки"... Представив колег до нагородження почесними грамотами та преміями. За пильність. Ви — молодці. Без вас нікуди", — зауважив мер.

Філатов сподівається, що поліція та СБУ знайдуть тих, хто викинув міни та гранати у сміттєвий бак.

Видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на поліцейських додає, що боєприпаси були бойовими, але без чеки та запалу. Місцеве управління СБУ та військове командування регіону ще не коментувало цю інформацію.

[ + – ] Знайдені міни та гранати були бойовими, але без чеки та запалу

На Тернопільщині 20 грудня комунальники знайшли у каналізації грошові банкноти — євро та британські фунти. Працівники виявили до 700 євро лише сотнями, а скільки грошей змило, невідомо.

Нагадаємо, що 28 грудня на Дніпропетровщині збили 5 іранських безпілотників, які запустила російська армія.

Фокус раніше писав про обстріл ракетами житлового кварталу у Дніпрі 26 листопада. Внаслідок атаки постраждали 6 людей, одна жінка потрапила до лікарні у тяжкому стані.

У Херсонській області 8 грудня через підрив російської міни загинули 4 поліцейські. Звільнені території регіону почали розмінувати 12 листопада.