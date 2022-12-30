Особливі "подарунки" до Нового року: у Дніпрі у сміттєвому баку знайшли міни та гранати (фото)
Набір вибухівки виявили комунальники під час збирання сміття на вулиці Сєченова. За даними поліцейських, усі боєприпаси виявилися бойовими, але без чеки та запалу.
У Дніпрі 30 грудня знайшли мішок з гранатами, мінами та тротиловими шашками у сміттєвому баку. Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Філатов.
Боєприпаси побачили комунальники під час збирання сміття на вулиці Сєченова.
"Дніпро — дивовижне місто. Тут навіть на Новий Рік особливі "подарунки"... Представив колег до нагородження почесними грамотами та преміями. За пильність. Ви — молодці. Без вас нікуди", — зауважив мер.
Філатов сподівається, що поліція та СБУ знайдуть тих, хто викинув міни та гранати у сміттєвий бак.
Видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на поліцейських додає, що боєприпаси були бойовими, але без чеки та запалу. Місцеве управління СБУ та військове командування регіону ще не коментувало цю інформацію.
На Тернопільщині 20 грудня комунальники знайшли у каналізації грошові банкноти — євро та британські фунти. Працівники виявили до 700 євро лише сотнями, а скільки грошей змило, невідомо.
Нагадаємо, що 28 грудня на Дніпропетровщині збили 5 іранських безпілотників, які запустила російська армія.
Фокус раніше писав про обстріл ракетами житлового кварталу у Дніпрі 26 листопада. Внаслідок атаки постраждали 6 людей, одна жінка потрапила до лікарні у тяжкому стані.
У Херсонській області 8 грудня через підрив російської міни загинули 4 поліцейські. Звільнені території регіону почали розмінувати 12 листопада.