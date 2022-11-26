ЗС РФ обстріляли житлові будинки в Дніпрі: постраждали 7 людей (фото)

Після вибухів в Амур-Нижньодніпровському районі почалася пожежа, одну жінку доправили до лікарні у тяжкому стані.

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26 листопада російські війська обстріляли ракетами житловий квартал у Дніпрі. Про наслідки атаки у Telegram розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу частково зруйновано сім приватних житлових будинків, вибухи спричинили пожежу. Постраждали шестеро людей, одну жінку витягли з-під завалів і доправили до лікарні, вона перебуває у тяжкому стані.

[ + – ] Наслідки удару по Дніпру 26 листопада Фото: Telegram

Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram зазначив, що за попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали внаслідок влучання російських ракет, проте кілька теплових пунктів відключилися автоматично. Аварійні служби виїхали на місце пригод та усувають наслідки.

Поліція Дніпропетровської області повідомила у Facebook, що приліт був у приватному секторі Амур-Нижньодніпровського району Дніпра. Правоохоронці фіксують злочини, скоєні ЗС РФ.

[ + – ] Пожежа в Дніпрі після обстрілу Фото: Нацполiцiя Украiни

23 листопада ЗС РФ завдали масованих ракетних ударів по Україні. Частина ракет вибухнула у Дніпрі та Дніпропетровській області, у місті Кривий Ріг деякі райони залишилися без електропостачання.

Раніше стало відомо, що іноземні компанії допомагають наводити російські ракети через ГЛОНАСС. За інформацією ГУР Міноборони, виробники включають підтримку російської системи супутникової навігації у своїх мікросхемах, які потім продають росіянам, а ті використовують їх у військових цілях.

Писали також, що РФ використовує в Україні ядерні ракети без боєголовок. Військові припускають: так росіяни відволікають увагу ППО від менших ракет, які завдають великої шкоди.