ВС РФ обстреляли жилые дома в Днепре: пострадали 7 человек (фото)

После взрывов в Амур-Нижнедрепровского районе начался пожар, одну женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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26 ноября российские войска обстреляли ракетами жилой квартал в Днепре. О последствиях атаки в Telegram рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По данным ОВА, в результате обстрела частично разрушены семь частных жилых домов, взрывы вызвали пожар. Пострадали шесть человек, одну женщину вытащили из-под завалов и доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии.

[ + – ] Последствия удара по Днепру 26 ноября Фото: Telegram

Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram отметил, что по предварительным данным, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали в результате попадания российских ракет, однако несколько тепловых пунктов отключились автоматически. Аварийные службы выехали на место происшествий и устраняют последствия.

Полиция Днепропетровской области сообщила в Facebook, что прилет был в частном секторе Амур-Нижнедрепровского района Днепра. Правоохранители фиксируют преступления, совершенные ВС РФ.

[ + – ] Пожар в Днепре после обстрела Фото: Нацполиция Украины

23 ноября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по Украине. Часть ракет взорвались в Днепре и Днепропетровской области, в городе Кривой Рог некоторые районы остались без электроснабжения.

Ранее стало известно, что иностранные компании помогают наводить российские ракеты через ГЛОНАСС. По информации ГУР Минобороны, производители включают поддержку российской системы спутниковой навигации в своих микросхемах, которые затем продают россиянам, а те используют их в военных целях.

Писали также, что РФ использует в Украине ядерные ракеты без боеголовок. Военные предполагают: таким образом россияне отвлекают внимание ПВО от ракет поменьше, которые наносят большой ущерб.