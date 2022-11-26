РФ использует в Украине ракеты из ядерного арсенала без боеголовок, — британская разведка

По мнению военных, ВС РФ используют AS-15 KENT для того, чтобы отвлекать внимание украинской ПВО от ракет, которые могут нанести больший ущерб.

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Среди ракет, которыми ВС РФ обстреливает территорию Украины, была найдена крылатая ракета, предназначенная для переноса ядерной боеголовки. Но она оказалась "пустышкой", не способной нанести большой вред. Об этом пишет UK Ministry of Defence.

"На снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT (Х-55), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена на балласт", — говорится в последнем аналитическом отчете министерства обороны Британии.

Там считают, что ВС РФ таким образом пытались отвлечь украинское ПВО от поражения ракет дальнего действия.

"Такая инертная система все же нанесет определенный ущерб путем кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить ущерб по поставленным целям. Каковы бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет дальнего действия", — говорится в отчете.

Напомним, когда Россия обстреливала территорию Украины 17 ноября, украинские силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты. Одна из них оказалась ракетой типа Х-55 с ядерной "болванкой" вместо боевой части. И с той поры военные пытались найти объяснение этой странной тактике.

Тогда предполагали, что если РФ использует ракеты из "ядерного арсенала", то это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в Росси истощается. Но пояснение британцев тоже вполне логично.

Ранее аналитики предположили, насколько хватит ракет разных типов, которые использует Россия. Так, ракет к системам С-300 хватит для нанесения ударов в течение 1884 дней.