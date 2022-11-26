РФ використовує в Україні ракети з ядерного арсеналу без боєголовок, — британська розвідка

На думку військових, ЗС РФ використовують AS-15 KENT для того, щоб відволікати увагу української ППО від ракет, які можуть завдати більшої шкоди.

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Серед ракет, якими ЗС РФ обстрілює територію України, було знайдено крилату ракету, призначену для перенесення ядерної боєголовки. Але вона виявилася "пустушкою", не здатною завдати великої шкоди. Про це пише UK Ministry of Defence.

"На знімках із відкритих джерел видно уламки збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт", — йдеться в останньому аналітичному звіті міністерства оборони Британії.

Там вважають, що ЗС РФ у такий спосіб намагалися відвернути українську ППО від ураження ракет дальньої дії.

"Така інертна система все ж таки завдасть певних збитків шляхом кінетичної енергії ракети та невитраченого палива, але навряд чи зможе забезпечити збитки по поставлених цілях. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, коли Росія обстрілювала територію України 17 листопада, українські сили ППО збили щонайменше дві крилаті ракети. Одна з них виявилася ракетою типу Х-55 із ядерною "болванкою" замість бойової частини. І з того часу військові намагалися знайти пояснення цій дивній тактиці.

Тоді припускали, що РФ використовує ракети з "ядерного арсеналу", це може свідчити про те, що запас крилатих ракет у Росії виснажується. Але пояснення британців також цілком логічне.

Раніше аналітики припустили, наскільки вистачить різних типів ракет, які використовує Росія. Так, ракет до систем С-300 вистачить для завдання ударів протягом 1 884 днів.