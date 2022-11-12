Піротехніки ДСНС розпочали розмінування Херсонської області: роботи дуже багато

Жителям деокупованих територій не рекомендують відвідувати набережну, а також ліси та ґрунтові дороги допоки сапери не закінчать свою роботу.

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У звільнених населених пунктах Херсонської області українські піротехніки виявили та знешкодили 1798 одиниць вибухонебезпечних предметів. Про це заявили у пресслужбі ДСНС.

У повідомленні йдеться про те, що попри велику кількість знешкоджених вибухових об'єктів, піротехніки мають ще дуже багато роботи. Зазначається, що у ДСНС роблять усе можливе, щоб жителі Херсонської області могли якнайшвидше повернутися до звичайного життя.

За словами фахівців, під час відступу військовослужбовці Російської Федерації залишили по собі багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. Крім того, на території області можуть бути снаряди, що не розірвалися.

У ДСНС звернулися до мешканців деокупованих територій із проханням поводитися вкрай обережно до повного розмінування місцевості. У відомстві зазначають, що ліси, поля, набережні річок, а також ґрунтові дороги та узбіччя на Херсонщині є потенційно небезпечними.

"У разі виявлення підозрілого предмета суворо забороняється самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщати, підіймати та ін.)", — попереджає пресслужба ДСНС.

У відомстві закликали мешканців звільнених територій повідомляти про підозрілі знахідки у спеціально створений чат-бот ДСНС.

Раніше також повідомлялося, що українські сапери знаходять безліч мін на деокупованих ділянках Миколаївської області. Громадян попередили, що окупанти розклали в українських населених пунктах так звані "фугаси". У зв'язку з цим людям рекомендують пересуватися тільки тими дорогами, на яких вже попрацювали піротехніки.

Ще Фокус писав, що на звільненій території Херсонської області почали знаходити тіла мирних жителів. Так, у Береславському районі було виявлено останки щонайменше трьох людей. Первинний огляд тіл показав проломи у черепних кістках.

Нагадаємо, що ЗСУ закликали українців поки не повертатися до Херсонської області через високу ймовірність обстрілів. Зазначається, що окупанти зайняли лівий берег Дніпра, звідки обстрілюють громадянську інфраструктуру України.