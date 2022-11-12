Пиротехники ГСЧС приступили к разминированию Херсонской области: работы очень много

Жителям деоккупированных территорий не рекомендуют посещать набережную, а также леса и грунтовые дороги пока саперы не закончат свою работу.

Related video

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области украинские пиротехники выявили и обезвредили 1798 единиц взрывоопасных предметов. Об это заявили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении говорится о том, что несмотря на большое количество обезвреженных взрывчатых объектов, пиротехникам предстоит еще очень много работы. Отмечается, что в ГСЧС делают все возможное, чтобы жители Херсонской области могли как можно быстрее вернутся к обычной жизни.

По словам специалистов, во время отступления, военнослужащие Российской Федерации оставили после себя много мин и прочих взрывоопасных предметов. Кроме того, на территории области могут быть неразорвавшиеся снаряды.

В ГСЧС обратились к жителям деоккупированных территорий с просьбой вести себя крайне осторожно до полного разминирования местности. В ведомстве отмечают, что леса, поля, набережные рек, а также грунтовые дороги и обочины в Херсонской области являются потенциально опасными.

"В случае выявления подозрительного предмета строго запрещается самостоятельно проводить с ним любые действия (дотрагиваться, наклонять, перемещать, поднимать и др.)", — предупреждает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве призвали жителей освобожденных территорий сообщать о подозрительных находках в специально созданный чат-бот ГСЧС.

Ранее также сообщалось что украинские саперы находят множество мин на деоккупированных участках Николаевской области. Граждан предупредили, что оккупанты разложили в украинских населенных пунктах так называемые "фугасы". В связи с этим людям рекомендуют передвигаться только по тем дорогам, на которых уже поработали пиротехники.

Еще Фокус писал о том, что на освобожденной территории Херсонской области начали находить тела мирных жителей. Так, в Береславском районе были обнаружены останки как минимум трех людей. Первичный осмотр тел показал проломы в черепных костях.

Напомним, что ВСУ призвали украинцев пока не возвращаться в Херсонскую область из-за высокой вероятности обстрелов. Отмечается, что оккупанты заняли левый берег Днепра, откуда обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины.