Оккупанты могли заложить фугасы: жителей юга Украины предупредили о минной опасности (фото)

На территории освобожденных населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях оккупанты заминировали большие участки местности, множество дорог и различных объектов.

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В освобожденных районах Николаевской области украинские саперы находят множество мин, сообщают местные паблики. Они предупреждают, что ходить можно только по проверенным дорогам или там, где уже прошли саперы.

Также местные СМИ отметили, что в районе Снигиревки подорвалось животное.

Оккупанты использовали химические гранаты К-51

На одном из опубликованных журналистами фото видны аэрозольные гранаты К-51. Хоть эти боеприпасы нелетального действия, их использование является прямым нарушением Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия, которую Россия подписала в 1993 году.

[ + – ] В Николаевской области обнаружили гранаты К-51

После разрыва гранаты отравляющее вещество проникает на слизистую и в дыхательные пути человека, вызывая сильнейшее раздражение. Когда человек оказывается в ядовитом облаке, вещество вызывает у него обильное слезотечение, кашель и отдышку, а носовые пазухи мгновенно заполняются слизью, что вызывает рефлекторные движения в попытке протереть лицо руками.

В Херсонской области ситуация не лучше

Столь же опасная ситуация наблюдается и в Херсонской области. Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона, что, отступая, российские войска заминировали большие участки местности, дороги, объекты критической инфраструктуры и социального обеспечения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил, что не исключено также, что оккупанты где-то заложили большие фугасы.

"До того момента, пока наши Вооруженные силы не дадут добро на возвращение в те населенных пункты, которые каждый день они освобождают, к сожалению, туда возвращаться мы не советуем", — сказал он.

Напомним, жителей освобожденных районов, которые покинули свои дома во время оккупации, попросили пока не возвращаться. Российские войска с левого берега Днепра обстреливают населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют починить до наступления морозов.

Ранее Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что части ВСУ зашли в Херсон.

Как писал Фокус, химические гранаты К-51 нашли на поле боя после атаки россиян на украинские позиции в Майорском районе Донецкой области. Возможно, оккупанты использовали эти гранаты, пытаясь взять пленных во время неудачного штурма.