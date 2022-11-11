Окупанти могли закласти фугаси: мешканців півдня України попередили про мінну небезпеку (фото)

На території звільнених населених пунктів у Миколаївській і Херсонській областях окупанти замінували великі ділянки місцевості, безліч доріг і різних об'єктів.

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У звільнених районах Миколаївської області українські сапери знаходять безліч мін, повідомляють місцеві паблики. Вони попереджають, що ходити можна тільки перевіреними дорогами або там, де вже пройшли сапери.

Також місцеві ЗМІ зазначили, що в районі Снігурівки підірвалася тварина.

Окупанти використовували хімічні гранати К-51

На одному з опублікованих журналістами фото видно аерозольні гранати К-51. Хоча ці боєприпаси нелетальної дії, їх використання є прямим порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї, яку Росія підписала 1993 року.

[ + – ] На Миколаївщині виявили гранати К-51

Після розриву гранати отруйна речовина проникає на слизову й дихальні шляхи людини, викликаючи сильне подразнення. Коли людина опиняється в отруйній хмарі, речовина викликає в неї рясну сльозотечу, кашель і задишку, а носові пазухи миттєво заповнюються слизом, що викликає рефлекторні рухи в спробі протерти обличчя руками.

У Херсонській області ситуація не краща

Така ж небезпечна ситуація спостерігається і в Херсонській області. Глава об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону, що відступаючи, російські війська замінували великі ділянки місцевості, дороги, об'єкти критичної інфраструктури та соціального забезпечення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попередив, що не виключено також, що окупанти десь заклали великі фугаси.

"До того моменту, поки наші Збройні сили не дадуть добро на повернення до тих населених пунктів, які щодня вони звільняють, на жаль, туди повертатися ми не радимо", — сказав він.

Нагадаємо, мешканців звільнених районів, які покинули свої будинки під час окупації, попросили поки що не повертатися. Російські війська з лівого берега Дніпра обстрілюють населені пункти, руйнуючи інфраструктуру та комунікації, які навряд чи встигнуть полагодити до морозів.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони офіційно підтвердило, що частини ЗСУ зайшли в Херсон.

Як писав Фокус, хімічні гранати К-51 знайшли на полі бою після атаки росіян на українські позиції в Майорському районі Донецької області. Можливо, окупанти використали ці гранати, намагаючись взяти полонених під час невдалого штурму.