На освобожденной территории Херсонской области начали находить тела гражданских (фото)

По данным Офиса генпрокурора, в поселке в Бериславском районе обнаружили скелетированные останки людей, которым оккупанты проломили головы.

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В Херсонской области на освобожденной территории начали находить тела мирных жителей, убитых во время оккупации, сообщает Офис генпрокурора.

Межведомственная следственно-оперативная группа, которая занимается фиксацией военных преступлений, в поселке в Бериславском районе в погребе обнаружила скелетированные останки, которые, по предварительным данным, принадлежат трем местным жителям.

"При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа, — отметили в Офисе генпрокурора. — Останки погибших направлены на проведение комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы".

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства убийства и ищет свидетелей расправы.

Отметим, что после каждого отступления российской армии, в деоккупированных населенных пунктах находят массовые захоронения мирных жителей. В начале октября в Лимане обнаружили 50 могил. Местные жители рассказали, что в них находятся останки мужчин и женщин, которые уже невозможно опознать.

В сентябре в освобожденном Изюме эксгумировали более 440 тел убитых местных жителей и украинских солдат. В полиции сообщили, что некоторых людей оккупанты расстреляли.