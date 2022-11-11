На звільненій території Херсонської області почали знаходити тіла цивільних (фото)

За даними Офісу генпрокурора, у селищі в Бериславському районі знайшли скелетовані останки людей, яким окупанти проломили голови.

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У Херсонській області на звільненій території почали знаходити тіла мирних жителів, убитих під час окупації, повідомляє Офіс генпрокурора.

Міжвідомча слідчо-оперативна група, яка займається фіксацією воєнних злочинів, у селищі у Бериславському районі в льоху знайшла скелетовані останки, які, за попередніми даними, належать трьом місцевим жителям.

"У процесі первинного огляду скелетованих трупів знайдено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа, — зазначили в Офісі генпрокурора. — Останки загиблих спрямовані на проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи".

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Наразі слідство встановлює обставини вбивства та шукає свідків розправи.

Зазначимо, що після кожного відступу російської армії у деокупованих населених пунктах знаходять масові поховання мирних жителів. На початку жовтня у Лимані знайшли 50 могил. Місцеві жителі розповіли, що в них знаходяться останки чоловіків і жінок, які вже неможливо впізнати.

У вересні у звільненому Ізюмі ексгумували понад 440 тіл убитих місцевих мешканців та українських солдат. У поліції повідомили, що деякі люди окупанти розстріляли.