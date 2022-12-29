Вибухи у Харкові, Дніпрі, Сумах, Нікополі: Росія атакувала Україну дронами-камікадзе (відео)

Місцеві жителі повідомили, що прямо над Харковом було помічено дрони-камікадзе. Після атаки в області почалася пожежа.

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На території Дніпропетровської області 28 грудня було збито 5 БПЛА. Про це заявили у повітряному командуванні "Схід" у Facebook.

"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди). Зберігаємо святковий настрій!" — Сказано в повідомленні.

Також місцеві телеграм-канали повідомили, що росіяни обстріляли місто Нікополь з артилерії.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram-каналі повідомив, що 22:45 місто знову було атаковане дронами-камікадзе. За його словами, атаковано було об'єкт інфраструктури. Щоправда, який саме – не уточнив.

"Вдруге за день Харків під ударом, імовірно, "шахедами". Під прицілом один із об'єктів інфраструктури", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Дрони-камикадзе над Харковом

Також місцеві Telegram-канали повідомили, що на щастя обійшлося без постраждалих. Проте після атаки в області помітили пожежу.

[ + – ] Пожежа у Харківській області

Увечері 28 грудня у Сумах та Сумському районі було чути вибух. Про це повідомили місцеві ЗМІ. Також інформацію підтвердили мер Сум Олександр Лисенко та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на своїх сторінках у Facebook. Так, вони попросили не публікувати фотографії, не панікувати та дочекатися офіційних заяв.

"Не обговорюйте подробиць у соцмережах, дочекайтеся офіційної інформації", — написав Живицький.

Раніше Фокус писав, що Україна може отримати від Франції ЗРК "Містраль". Переносний ЗРК ефективний проти повітряних цілей з висотою польоту до 3 км і може успішно застосовуватись для знищення ворожих безпілотників.

Ще нагадаємо, що по льський генерал заявив, що Росія готується відновити наступ. За словами колишнього голови Бюро нацбезпеки Польщі Станіслава Козея, інформаційний шум із боку Кремля може бути ознакою підготовки ще одного повномасштабного наступу.