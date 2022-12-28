"Є багато ознак": Росія готується відновити наступ, — польський генерал

За словами колишнього голови Бюро нацбезпеки Польщі Станіслава Козея, інформаційний шум із боку Кремля може бути ознакою підготовки ще одного повномасштабного наступу.

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До кінця зими Збройні сили РФ можуть знову розгорнути повномасштабний наступ на Україну. Таких висновків дійшов ексглава Бюро нацбезпеки Польщі, генерал Станіслав Козей.

"Зимовий період — це такий час, коли можна очікувати чогось несподіваного з того чи іншого боку. Російська сторона, знаючи про це, також збирає свої сили", — сказав генерал.

Козей також наголосив на тому факті, що інформаційний хаос із боку Кремля, ймовірно, є навмисним і може бути прикриттям для підготовки нового повномасштабного наступу російських військових на територію України.

"Цілком імовірно, що інформаційна діяльність Кремля — це "туман", під яким РФ може готувати зимовий сюрприз", — уточнив він.

Крім того, Станіслав Козей висловив гіпотезу, що в січні або лютому ЗСУ теж можуть зробити маневр і продовжити наступ у бік Запоріжжя, а потім і в бік Азовського моря.

Нагадаємо, 25 грудня в Міноборони ФРН заявили про те, що великий наступ РФ в Україні може розпочатися у квітні. Згідно з першим сценарієм, ЗС РФ розпочнуть новий наступ у квітні для повного захоплення Донбасу. Другий сценарій передбачає, що РФ розпочне атаку на два фронти: війська підуть на Київ і до польського кордону, а також атакують схід країни.

Крім того, 24 грудня аналітики з Інституту вивчення війни писали, що ЗС РФ можуть готувати ґрунт для нового наступу з території Білорусі у 2023 році. Проте Кремль може спеціально перекидати особовий склад і бойову техніку до Білорусі в межах інформаційно-психологічної спецоперації.