"Есть много признаков": Россия готовится возобновить наступление, — польский генерал

По словам бывшего главы Бюро нацбезопасности Польши Станислава Козея, информационный шум со стороны Кремля может быть признаком подготовки еще одного полномасштабного наступления.

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До конца зимы Вооруженные Силы РФ могут снова развернуть полномасштабное наступление на Украину. К таким выводам пришел экс-глава Бюро нацбезопасности Польши, генерал Станислав Козей.

"Зимний период – это такое время, когда можно ожидать чего-то неожиданного с той или иной стороны. Российская сторона, зная об этом, также собирает свои силы", — сказал генерал.

Козей также подчеркнул тот факт, что информационный хаос со стороны Кремля, вероятно, является преднамеренным и может служить прикрытием для подготовки нового полномасштабного наступления российских военных на территорию Украины.

"Вполне вероятно, что информационная деятельность Кремля – это "туман", под которым РФ может готовить зимний сюрприз", — уточнил он.

Кроме того Станислав Козей выразил гипотезу, что в январе или феврале ВСУ тоже могут предпринять маневр и продолжить наступление в сторону Запорожья, а затем и в сторону Азовского моря.

Напомним, 25 декабря в Миноборны ФРГ заявили о том, что крупное наступление РФ в Украине может начаться в апреле. Согласно первому сценарию, ВС РФ начнут новое наступление в апреле для полного захвата Донбасса. Второй сценарий предполагает, что РФ начнет атаку на два фронта: войска пойдут на Киев и к польской границе, а также атакуют восток страны.

Кроме того, 24 декабря аналитики из Института изучения войны писали, что ВС РФ могут готовить почву для нового наступления с территории Беларуси в 2023 году. Однако Кремль может специально перебрасывать личный состав и боевую технику в Беларусь в рамках информационно-психологической спецоперации.