Взрывы в Харькове, Днепре, Сумах, Никополе: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе (видео)

Местные жители сообщили, что прямо над Харьковом были замечены дроны-камикадзе. После атаки в области начался пожар.

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На территории Днепропетровской области 28 декабря было сбито 5 БПЛА. Об этом заявили в воздушном командовании "Восток" в Facebook.

"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (предположительно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение!" — сказано в сообщении.

Также местные телеграм-каналы сообщили, что россияне обстреляли город Никополь из артиллерии.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram-канале сообщил, что 22:45 город снова был атакован дронами-камикадзе. По его словам, атакован был объект инфраструктуры. Правда, какой именно – не уточнил.

"Второй раз за день Харьков под ударом, предположительно "шахедами". Под прицелом один из объектов инфраструктуры", — сказано в сообщении.

[ + – ] Дроны-камикадзе в Харьковской области

Также местные Telegram-каналы сообщили, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Однако после атаки в области заметили пожар.

[ + – ] Пожар в Харьковской области

Вечером 28 декабря в Сумах и Сумском районе был слышен взрыв. Об этом сообщили местные СМИ. Также информацию подтвердили мэр Сумм Александр Лысенко и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на своих страницах в Facebook. Так, они попросили не публиковать фотографии, не паниковать и дождаться официальных заявлений.

"Не обсуждайте подробностей в соцсетях, дождитесь официальной информации", — написал Живицкий.

Ранее Фокус писал, что Украина может получить от Франции ЗРК "Мистраль". Переносной ЗРК эффективен против воздушных целей с высотой полета до 3 км и может успешно применяться для уничтожения вражеских беспилотников.

Еще напомним, что польский генерал заявил, что Россия готовится возобновить наступление. По словам бывшего главы Бюро нацбезопасности Польши Станислава Козея, информационный шум со стороны Кремля может быть признаком подготовки еще одного полномасштабного наступления.