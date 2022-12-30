Особенные "подарки" к Новому году: в Днепре в мусорном баке нашли мины и гранаты (фото)
Набор взрывчатки обнаружили коммунальщики во время уборки мусора на улице Сеченова. По данным полицейских, все боеприпасы оказались боевыми, но без чеки и запала.
В Днепре 30 декабря нашли мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками в мусорном баке. Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Филатов.
Боеприпасы увидели коммунальщики во время уборки мусора на улице Сеченова.
"Днепр — удивительный город. Тут даже на Новый Год особенные "подарки"… Представил коллег к награждению почетными грамотами и премированию. За бдительность. Вы — молодцы. Без вас никуда", — заметил градоначальник.
Филатов надеется, что полиция и СБУ найдут тех, кто выкинул мины и гранаты в мусорный бак.
Издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на полицейских добавляет, что боеприпасы были боевыми, но без чеки и запала. Местное управление СБУ и военное командование региона еще не комментировало данную информацию.
В Тернопольской области 20 декабря коммунальщики нашли в канализации денежные банкноты — евро и британские фунты. Работники выявили до 700 евро только сотнями, а сколько денег смыло, неизвестно.
Напомним, что 28 декабря в Днепропетровской области сбили 5 иранских беспилотников, которые запустила российская армия.
Фокус ранее писал про обстрел ракетами жилого квартала в Днепре 26 ноября. В результате атаки пострадали 6 человек, одна женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.
В Херсонской области 8 декабря из-за подрыва российской мины погибли 4 полицейских. Освобожденные территории региона начали разминировать 12 ноября.