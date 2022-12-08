Четверо полицейских погибли, подорвавшись на минах под Херсоном, — Нацполиция (фото)

Среди погибших — начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области, выполнявший задание на юге Украины.

Related video

Четверо полицийских получили смертельные ранения в результате подрыва на российских минах на освобожденной части Херсонской области. Эту информацию подтвердил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, трагедия произошла в момент, когда правоохранители осуществляли стабилизиационные мероприятия на деоккупированных территориях.

В результате подрыва на российских минах погибли:

начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко;

взрывотехник Игорь Мельник;

кинолог Сергей Ненада;

помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Более того, как отмечает Игорь Клименко, на российских минах подорвались еще четверо полицейских, за жизнь которых сейчас борются медицинские работники.

"Наши коллеги выполняли свой долг: служили, защищали, возвращали покой и безопасность на деоккупированную часть Херсонщины. Искренне соболезнуем семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами. Отдыхайте с миром, побратимы", — добавил начальник Нацполиции Украины, комментируя трагедию в освобожденной части Херсонской области.

[ + – ] Четверо полицейских погибли, подорвавшись на минах в Херсонской области

Стоит отметить, что кампания по разминированию освобожденной части Херсонской области стартовала 12 ноября. Жителям деоккупированных регионов запретили посещать набережную, а также леса и грунтовые дороги до тех пор, пока взрывотехники не закончат свою работу.

Также сообщалось, что группа спасателей ГСЧС подорвалась на российских минах в Харьковской области. Снаряд сдетонировал в тот момент, когда на него наехал спецавтомобиль. В результате трагедии двое спасателей погибли от полученных травм, еще четверо — получили различные ранения и были госпитализированы.