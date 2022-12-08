Четверо поліцейських загинули, підірвавшись на мінах під Херсоном, — Нацполіція (фото)

Серед загиблих – начальник Головного управління Нацполіції у Черкаській області, який виконував завдання на півдні України.

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Четверо поліцейських зазнали смертельних поранень внаслідок підриву на російських мінах на звільненій частині Херсонської області. Цю інформацію підтвердив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, трагедія сталась у момент, коли правоохоронці здійснювали стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.

Унаслідок підриву на російських мінах загинули:

начальник Головного управління Нацполіції у Черкаській області Михайло Куратченко;

вибухотехнік Ігор Мельник;

кінолог Сергій Ненада;

помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ба більше, як зазначає Ігор Клименко, на російських мінах підірвалися ще четверо поліцейських, за життя яких зараз борються медичні працівники.

"Наші колеги виконували свій обов'язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини. Щиро співчуваємо сім'ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль і глибоко сумуємо разом із вами. Відпочивайте зі світом, побратими", — додав начальник Нацполіції України, коментуючи трагедію у звільненій частині Херсонської області.

[ + – ] Четверо поліцейських загинули, підірвавшись на мінах у Херсонській області

Варто зазначити, що кампанія з розмінування звільненої частини Херсонської області стартувала 12 листопада. Жителям деокупованих регіонів заборонили відвідувати набережну, а також ліси та ґрунтові дороги доти, доки вибухотехніки не закінчать свою роботу.

Також повідомлялося, що група рятувальників ДСНС підірвалася на російських мінах у Харківській області. Снаряд здетонував тоді, коли на нього наїхав спецавтомобіль. Унаслідок трагедії двоє рятувальників загинули від отриманих травм, ще четверо отримали різні поранення і були госпіталізовані.