Стреляли по колесам: в Днепре полицейские задержали злостную нарушительницу (видео)

Местные телеграм-каналы сообщили, что женщина нарушила ПДД и отказалась остановиться по требованию полицейских. Вместо этого она заехала на территорию церкви, где ее задержали со стрельбой.

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Сотрудники патрульной полиции задержали нарушительницу ПДД на территории церкви в Днепре. Во время задержания были слышны звуки выстрелов. Об этом сообщил телеграм-канал "ХД Днепр".

Так, по словам очевидцев, женщина нарушила ПДД, после чего на место вызвали сотрудников патрульной полиции. На законное требование полицейских остановиться горе-водитель не отреагировала. Вместо этого она заехала на территорию местного деревянного храма, где правоохранителям удалось ее задержать. Сообщается, что в машине у женщины находился ребенок.

Как сообщает местное издание "Информатор Днепр", события развернулись на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в жилмассиве Красный Камень. Чтобы остановить автомобиль, полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам.

На момент публикации правоохранители Днепра не комментировали задержание.

Напомним, 2 января в Винницкой епархии сообщили, что неизвестный мужчина порезал горло настоятелю храма Покрова Святой Богородицы. Полиция, пытаясь задержать злоумышленника, ранила нападавшего в ногу.

30 декабря мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что коммунальщики во время уборки мусора нашли мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками.