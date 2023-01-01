У Києві затримали чоловіка, який запустив салют у новорічну ніч (відео)

Киянин, як стверджують силовики, залишив пускову установку на подвір'ї будинку, але забув кришку в квартирі. Тепер йому загрожує п'ять років ув'язнення.

Related video

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запустив феєрверки у Подільському районі. Про це відділ комунікації поліції Києва повідомив на офіційному сайті.

Близько опівночі поліцейські отримали від мешканців столиці кілька скарг щодо запуску салютів на Подолі, на підтвердження цього з'явилися відеоролики у низці Telegram-каналів. Співробітники поліції знайшли у дворі житлового будинку на вулиці Костянтинівській використану пускову установку, а невдовзі вирахували підозрюваного.

[ + – ] Використана пускова установка для феєрверка у дворі на Подолі Фото: Национальная полиция

Поліцейські разом із бійцями полку особливого призначення №1 прийшли до квартири 41-річного киянина, провели невідкладний обшук і знайшли кришку від того самого феєрверку. Правоохоронці затримали чоловіка та розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Мешканцю столиці загрожує позбавлення волі терміном до 5 років.

[ + – ] Кришка від феєрверка, знайдена під час обшуку на Подолі Фото: Национальная полиция

"Вкотре наголошуємо: використання піротехніки заборонено без винятків! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винні — притягнуті до відповідальності", — попередила Нацполіція.

29 грудня начальник Нацполіції Ігор Клименко пообіцяв українцям суворі покарання за салюти на Новий рік. Він пояснив, що заборону на феєрверки й інші піротехнічні вироби запровадили у воєнний час, оскільки вибухи асоціюються з обстрілами. Порушникам загрожує штраф чи позбавлення волі за статтею про хуліганство.

З червня Верховна Рада розглядає законопроєкт про заборону піротехніки в Україні. 16 серпня його ухвалили у першому читанні завдяки голосам 250 народних депутатів.