В Киеве задержали мужчину, запустившего салют в новогоднюю ночь (видео)

Киевлянин, как утверждают силовики, оставил пусковую установку во дворе дома, но забыл крышку в квартире. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

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В Киеве правоохранители задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запустил фейерверки в Подольском районе. Об этом отдел коммуникации полиции Киева сообщил на официальном сайте.

Около полуночи полицейские получили от жителей столицы несколько жалоб о запуске салютов на Подоле, в подтверждение этому появились видеоролики в ряде Telegram-каналов. Сотрудники полиции обнаружили во дворе жилого дома на улице Константиновской использованную пусковую установку, а вскоре вычислили подозреваемого.

[ + – ] Использованная пусковая установка для фейервека во дворе на Подоле Фото: Национальная полиция

Полицейские вместе с бойцами полка особого назначения №1 пришли в квартиру 41-летнего киевлянина, провели неотложный обыск и обнаружили крышку от того самого фейерверка. Правоохранители задержали мужчину и начали уголовное производство по факту хулиганства. Жителю столицы грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

[ + – ] Крышка от фейерверка, найденная во время обыска на Подоле Фото: Национальная полиция

"В очередной раз подчеркиваем: использование пиротехники запрещено без исключений! Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные — привлечены к ответственности", — предупредила Нацполиция.

29 декабря начальник Нацполиции Игорь Клименко пообещал украинцам суровые наказания за салюты на Новый год. Он объяснил, что запрет на фейерверки и другие пиротехнические изделия ввели в военное время, поскольку взрывы ассоциируются с обстрелами. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы по статье о хулиганстве.

С июня Верховная Рада рассматривает законопроект о запрете пиротехники в Украине. 16 августа его приняли в первом чтении благодаря голосам 250 народных депутатов.