"Не стоит играть с такими вещами": в Нацполиции пообещали наказывать за салюты на Новый год
По словам главы ведомства Игоря Клименко, запускать салюты в Украине можно будет только после победы в войне.
Начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко напомнил о запрете на использование пиротехнических средств во время празднования Нового года. О последствиях нарушения ограничений Клименко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам Игоря Клименко, запрет распространяется не только на применение праздничной пиротехники, но и на торговлю ею. Нарушителям придется отвечать перед законом в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, и Уголовным кодексом.
"Самое легкое наказание – штраф в несколько сотен гривен, самое тяжелое, если квалифицируют как преступление – хулиганство, то и там и арест, и ограничение свободы. Не стоит играть с такими вещами", — заявил глава Нацполиции.
Клименко отметил, что решение о запрете пиротехники было продиктовано тем, что у миллионов украинцев звуки взрывов ассоциируются с обстрелами. Многим людям будет психологически сложно пережить запуск салютов поблизости.
"После Победы будем запускать салюты вместе", — заключил Игорь Клименко.
Об использовании пиротехнических изделий в период праздников также высказался первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он упомянул о том, что в большинстве украинских областей местные ОВА ввели соответствующий запрет.
"Давайте будем более ответственными, не только через закон, но и через уважение к другим", — призывает Алексей Белошицкий.
Ранее в Национальной полиции Украины также предупредили о последствиях игнорирования комендантского часа в новогоднюю ночь. По словам главы ведомства Игоря Клименко, нарушителей может остановить полиция для проверки документов.
Фокус также писал о том, что в новогоднюю ночь жители Украины могут получить несколько дней бесперебойного электроснабжения. Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко.
Еще мы сообщали, что спикер ВВС Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупредил о возможном обстреле территории Украины со стороны ВС РФ на Новый год. По его словам, украинцам стоит придерживаться рекомендаций властей касательно безопасности.