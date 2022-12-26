Украинцы могут встретить Новый год без отключений света: в Минэнерго назвали условие (видео)

Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что рассчитывает на эффективную работу ВСУ по защите украинского неба в новогоднюю ночь.

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Жители Украины могут получить несколько дней бесперебойного электроснабжения в честь новогодних праздников. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Однозначно, на это можно рассчитывать. И поверьте, все энергетическая сфера сейчас работает 24/7 и результаты этой работы можно увидеть в каждом конкретном часу этого труда", — сказал министр.

При этом Галущенко не исключает, что российские Вооруженные силы могут нанести следующий ракетный удар по энергетической инфраструктуре на Новый год. В таком случает энергетики могут прибегнуть к аварийным отключениям для стабилизации энергосистемы.

Министр энергетики отметил, что Вооруженные силы Украины в последнее время демонстрируют значительные успехи в отражении российских атак с воздуха, однако спрогнозировать обстановку в энергетической отрасли на новогодние праздники пока сложно.

[ + – ] Герман Галущенко расскзал об обстановке в сфере энергетики

Галущенко также упомянул о том, что при отсутствии новых повреждений ситуация с энергоснабжением в Украине постепенно налаживается. С каждым днем энергетикам удается все больше увеличивать объем генерируемого электричества.

"Мы мониторим ситуацию круглосуточно, работают энергетики, работают соответствующие штабы. Таким образом мы видим как улучшается ситуация в энергосистеме", — подчеркнул Герман Галущенко.

Ранее директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко сообщала, что специалисты в области энергетики сделали все возможное, чтобы по максимуму обеспечить жителей украинской столицы электричеством на Рождество 25 декабря.

Фокус также писал о том, что в Министерстве энергетики Украины выявили нарушения графиков отключений электроэнергии. Больше всего отклонений зафиксировано в Киеве, Киевской, Волынской. Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что 1 января 2023 года для небытовых потребителей в Украине вырастут тарифы на электроэнергию. Рост цен на электроэнергию для данной категории составит около 15 копеек/кВт*ч.