Электричество сегодня должно быть во всех районах Киева, — СКМ

По словам директора по коммуникациям СКМ Натальи Емченко, энергетики сделали "практически невозможное", чтобы киевляне отметили Рождество со светом.

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Сегодня, 25 декабря, в ДТЭК пообещали, что сегодня во всех районах Киева должен быть свет. Об этом сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко у себя на странице в Facebook.

"В Киеве сегодня все районы должны быть меньше с электричеством. Не на 100%, но при современных условиях – ее должно быть достаточно. По крайней мере, энергетики сделали невозможное, практически чудо. Светлых вам праздников", — написала Емченко.

[ + – ] Пост Натальи Емченко Фото: Скриншот

Впрочем, в комментариях ей написали некоторые пользователи о том, что света у них все-таки нет, на что она ответила, что отключения могут быть, но небольшие. И не исключены аварии.

Информацию об улучшении энергоснабжения сегодня подтвердил и гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

"Вы должны быть сегодня с электричеством! Может, не на все время, но этого достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества", — написал он.

[ + – ] Пост Сергея Коваленко Фото: Скриншот

Ранее он сообщал, что хоть состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась в лучшую сторону. Нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные районы города. Ранее там наблюдались сложности и многочасовые отключения.

А Евросоюз в ближайшее время предоставит Украине 900 генераторов для электроснабжения во время аварийных отключений электричества. Об этом сообщила резидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Украина также получит в качестве материальной помощи миллионы энергосберегающих лампочек.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила о том, что Европейский Союз уже работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной, Молдовой и остальной Европой.