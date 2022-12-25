Електрика сьогодні має бути у всіх районах Києва, — СКМ

За словами директора з комунікацій СКМ Наталії Ємченко, енергетики зробили "практично неможливе", щоб кияни відзначили Різдво зі світлом.

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Сьогодні, 25 грудня, у ДТЕК пообіцяли, що сьогодні у всіх районах Києва має бути світло. Про це повідомила директор із комунікацій СКМ Наталія Ємченко у себе на сторінці у Facebook.

"У Києві сьогодні всі райони мають бути більш менш із електрикою. Не на 100%, але за сучасних умов — її має бути достатньо. Принаймні, енергетики зробили неможливе, практично диво. Світлих вам свят", — написала Ємченко.

[ + – ] Посада Наталії Ємченко Фото: Скриншот

Втім, у коментарях їй написали деякі користувачі про те, що світла у них таки немає, на що вона відповіла, що відключення можуть бути, але невеликі. І не виключені аварії.

Інформацію щодо покращення енергопостачання сьогодні підтвердив і гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

"Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може, не на весь час, але цього достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва", — написав він.

[ + – ] Пост Сергія Коваленка Фото: Скриншот

Раніше він повідомляв, що хоч стан енергосистеми в Києві продовжує бути критичним, але ситуація дещо пішла на краще. Навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Наразі Оболонь, Куренівка та Борщагівка знаходяться орієнтовно за таких самих умов, як і решта районів міста. Раніше там спостерігалися складності та багатогодинні відключення.

А Євросоюз найближчим часом надасть Україні 900 генераторів електропостачання під час аварійних відключень електрики. Про це повідомила резидент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Україна також отримає як матеріальну допомогу мільйони енергозберігаючих лампочок.

Крім того, голова Єврокомісії повідомила про те, що Європейський Союз уже працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи.